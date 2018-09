Langgehegter Wunsch geht in Erfüllung

Mit rund acht Kilogramm Steaks und einer Unmenge an Würsten, die auf dem schwenkbaren Galgengrill mit einem Durchmesser von ungefähr einem Meter brutzelten, wurde kürzlich im Pushgelände der neue Grillplatz eingeweiht. Man könnte ihn auch als ein Vermächtnis des verstorbenen ASS-Vorsitzenden Karl Reichert-Schüller sehen. Er war es nämlich, der sich vor rund fünf Jahren an einer Ausschreibung bei Daimler-Benz zur Unterstützung von sozialen Jugendprojekten beteiligte und 3100 Euro erhielt, die später der ASS (Arbeitskreis Schriesheimer Senioren) dem Jugendgemeinderat zur Verfügung stellte.

Den Wunsch nach einem Grillplatz auf dem Gelände des Push-Vereins hegten die Mitglieder schon lange, und das Vorhaben hatte auch bereits Gestalt angenommen. „Wir hatten ein Großprojekt vor Augen mit einem Haus und allem was dazu gehört“, blickte der Vorsitzende Stefan Hertel auf das Mammutprojekt zurück, das einmal am Geld und zum anderen an den hohen Brandschutzauflagen scheiterte. Doch gegen eine Grillstätte hatte man von Amtsseite keine Bedenken.

Da kam natürlich der Geldsegen vom ASS, beziehungsweise vom Jugendgemeinderat wie gerufen. Zuerst bauten die Jugendlichen einen Weg zur Grillstelle, die sich im hinteren Bereich des Geländes unter einem schattenspendenden Baum befindet, und legten ihn mit weißen Steinen aus. „Das hat um die 250 Euro gekostet“, gab der Push-Vorsitzende an. In Eigenregie wurde in etlichen freien Stunden die gemauerte Grillstelle hochgezogen. Als die Vorarbeiten verrichtet waren, wurde der mächtige schwenkbare und höhenverstellbare Galgengrill angeschafft, den man im Boden gut verankerte. Stolz zeigt Hertel den Spendern vom ASS, Elke Neuser und Gertrud Sulz-Gropp, sowie den zum kleinen Grillfest geladenen Gästen die am Gestänge eingearbeitete Gravur, die auf die Spende des Arbeitskreises verweist. „Wir werden den Grill immer abbauen, ein 800 Euro teures Stück sollte ja nicht so offen herum stehen“, meinte Hertel.

Den neuen Platz so richtig gemütlich machen die massiven Holzbänke und -tische, Holz aus dem heimischen Wald, eine Spende vom Forst. Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch bedankte sich beim ASS für die Spende und bei Stefan Hertel für den Bau der Grillstelle. Sie lobte, dass der Push von seiner alten Richtung, die Räumlichkeiten für private Zwecke zu vermieten, abgekommen sei und sich verstärkt in Richtung Jugendsozialarbeit bewege. „Das ist der richtige Weg“, meinte die Vize-Bürgermeisterin.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018