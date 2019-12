Nach Wochen heftiger politischer, teils auch persönlicher Auseinandersetzungen im Schriesheimer Gemeinderat, wächst der Wunsch, das Klima im Gremium zu verbessern: „Lassen Sie uns Gräben schließen, die aufgemacht wurden“, appelliert die stellvertretende Bürgermeisterin Fadime Tuncer in ihrer Rede auf der Jahresabschlussfeier des Gemeinderates im Hotel Scheid: „Rücken wir ein Stück näher zusammen.“

Traditionell wird die Veranstaltung von der ersten Bürgermeister-Stellvertreterin organisiert – ein Amt, in das die Grünen-Politikerin Tuncer im Sommer nach langem und heftigem Disput gewählt wurde.

Grundsätzliche Gedanken

In ihrer eindrucksvollen Rede formuliert Tuncer auch Grundsätzliches über Schriesheim hinaus: „Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen leben wir in einem Ort, in einer Region, in einem Land des Friedens“, erinnert sie: „Dafür sollten wir dankbar sein. Auch das ist heute keine Selbstverständlichkeit.“

Am Ende eines Jahres, in dem das Schriesheimer Stadtparlament als einziges im Verbreitungsgebiet den Einzug der AfD verzeichnet, ist Tuncer ein Thema ganz wichtig: „Es gibt einen Schatten des Populismus, der Fremdenfeindlichkeit und des plumpen Rassismus in unserem Land“, warnt sie, weist aber auch darauf hin, dass sich „dem immer wieder Menschen entgegenstellen. Wir sind mehr“, betont sie: „Unsere buntleuchtende, unsere zukunfts- und menschenorientierte Art zu leben und zu lieben werden wir auch in den kommenden Jahren als echte Alternative erstrahlen lassen.“

„Im zurückliegenden Jahr haben wir gemeinsam viele wichtige Projekte verwirklicht oder angestoßen“, lautet die Bilanz von Bürgermeister Hansjörg Höfer. Dabei nennt er trotz jüngster Probleme die Schulsanierung und den Kindergarten-Neubau: „Es gibt nicht viele Gemeinderäte, die die Möglichkeit haben, solch einen Beschluss zu fassen.“

Doch Höfer erinnert auch an die Gestaltung mehrerer Plätze in der Stadt: „Sie sind nichts Künstliches. Sie wirken vielmehr heimelig, ja vertraut, als wären sie schon immer so dagewesen.“ Voll gelungen sei auch die Unterbringung der Flüchtlinge: „Beim Blick ins Stadtbild könnte keiner sagen, wo Flüchtlinge leben.“

Auch fürs kommende Jahr werden jedoch wichtige Aufgaben bleiben. Höfer nennt die Sanierung der Talstraße („Das wird Schriesheim verändern“), den Neubau des Hochwasser-Rückhaltebeckens, die Feuerwehrhäuser in der Kernstadt und in Altenbach („Da werden wir uns im neuen Jahr zusammensetzen müssen“) sowie den Ausbau der Nahversorgung in Altenbach. Doch schon den bisherigen Diskussionsprozess zu diesem Thema bewertet Höfer positiv: „Das hat Altenbach nur noch stärker zusammengeschweißt.“

Der Jahresabschluss ist auch immer Anlass zu Danksagungen. Eine gilt Edwin Schmitt, der im Februar als Hauptamtsleiter in den Ruhestand ging, Sekretärin Margit Höhr, den Altstadträten Heinz Kimmel und Irmgard Mohr und der bisherigen Ortsvorsteherin Rosi Edelmann.

Ein Geschenk erhalten auch jene zwei Bürger, die alle Ratssitzungen verfolgen: Hans Edelmann und Karl-Robert Röhrig. „Wir haben unsere Zahl verdoppelt“, feixt Röhrig unter Anspielung auf eine entsprechende Forderung der FDP nach der jüngsten Wahl im Gemeinderat: „Insofern sind auch wir jetzt eine Fraktion.“

