Leben im „Wartesaal des Todes“

Adam Wilhelm Frank wurde 1902 in Altenbach geboren; wegen seiner Epilepsie kam er in die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch. Danach gibt es keine genauen Daten mehr über sein Leben, wahrscheinlich kam er jedoch im Juni 1940 in die Tötungsanstalt Grafeneck, wo die Patienten in Gaskammern ermordet wurden. Er wurde ein Opfer der „Euthanasie“-Aktionen während der Nazizeit.

Einen Tag vor dem offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, dem 27. Januar, erinnerte der Theologe Joachim Maier an den jungen Mann, dessen Fall nicht nur tragisch ist, sondern auch aufhorchen lässt. Zum einen, weil es der erste aus dem Ortsteil ist. Zum anderen, weil sein Schicksal erst 2018 bekannt wurde.

Was letztlich bedeutet, dass die Zahl der Opfer fast ein Dreivierteljahrhundert nach Kriegsende noch immer vorläufigen Charakter hat. 15 „Euthanasie“-Opfer zählten Monika Stärker-Weineck und Maier, die sich seit langem mit der Erforschung dieser Zeit beschäftigen, bislang. Auf der Gedenktafel, die 2006 an der Kriegsopfergedenkstätte eingeweiht wurde, stehen die Namen von acht dieser Toten.

Bei der Gedenkfeier, zu der etwa 50 Schriesheimer kamen, erinnerte Maier an einige – über die anderen wurde bereits früher berichtet. Danach schilderte er das Leben von Frank und noch drei weitere, die erst nach 2006 bekannt wurden.

Gefälschte Totenscheine

Eine war Franziska Schotterer, die den wohl bekanntesten Namen trug. 1901 geboren, war die Waise das letzte Mitglied der „Müller-Dynastie“, nach der die Schotterersbrücke benannt ist. „Die Mühle konnte nicht mehr gehalten werden“, berichtete Maier; die junge Frau wurde jedenfalls Lehrerin in Niederschopfheim, musste ihren Beruf aber wegen einer psychischen Krankheit aufgeben und wurde 1935 zwangsweise sterilisiert.

Von Wiesloch wurde sie 1941 in die Anstalt Weilmünster verlegt; am 13. Februar 1944 gestorben, gilt sie als Opfer der „wilden Euthanasie“; denn auch, nachdem das planvolle Töten durch Gas gestoppt wurde, brachte man die Kranken weiter um, durch Hunger, fehlende Hygiene oder Medikamenten-Überdosierung; zur Verschleierung wurden systematisch die Totenscheine gefälscht.

Georg Friedrich Schönleber, 1879 in Knittlingen geboren, kam mit nur 45 Jahren ins Schriesheimer Kreisaltenheim, traumatisiert durch Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Sein Leben endete im April 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar. Helene Heeß war ebenfalls keine gebürtige Schriesheimerin, zog aber 1919 hierher. Über Wiesloch kam sie 1939 nach Zwiefalten, eine völlig überbelegte Einrichtung, in der furchtbare Zustände herrschten.

„Die Patienten lagen in den Fluren, notdürftig auf Strohsäcken“, schilderte Maier das Leben im „Wartesaal des Todes“. Den erlitt die Mittfünfzigerin dann im Mai 1940 in Grafeneck. Etwa zur selben Zeit starben hier noch fünf andere Schriesheimer, deren Namen auf der Gedenktafel zu lesen sind: die 69-jährige Barbara Boch geborene Sommer, Philipp Scheid (47 Jahre) und Georg Karle (Jahrgang 1899). Für die gleichaltrige Margarethe Hauser geborene Weber und Sohn Wilhelm wurden 2013 vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Entengasse Stolpersteine verlegt.

Der geistig behinderte Junge wurde mit nur sechs Jahren umgebracht, seine Mutter, die zuvor wegen Depressionen behandelt wurde, starb nur einen Monat nach ihrem Kind am gleichen Ort. In Hadamar kam Ludwig Thurecht ums Leben; 1869 in der heutigen Hofstraße beim Gasthaus „Zur Rose“ geboren, lernte er Wagner, war viel auf Wanderschaft, wurde 1931 in die Kreispflegeanstalt Weinheim, später nach Wiesloch gebracht und 1941 ermordet. Zu diesen zwölf Opfern rechnete Maier noch drei weitere Menschen, die zwar überlebten, aber von Zwangssterilisierungen betroffen waren. Sie sollten anonym bleiben, ihre Namen wurden bei der Gedenkstunde nicht genannt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019