Lehrer stolz auf den Schüler: „In seinem Blut fließt Musik“

Wer beim Festakt „40 Jahre Musikschule“ im Zehntkeller dabei war, dem ist mit Sicherheit der Geiger Marko Zivkovic in Erinnerung geblieben. Der junge Musiker hinterließ bei den Besuchern durch seine glänzende Beherrschung seiner Geige und einer lockeren und frischen Spielweise einen bleibenden Eindruck. Nach seiner Darbietung, einem Czardas, mit seinen geradezu halsbrecherisch schwierigen Passagen, den er mit einer sagenhaften Leichtigkeit und voller Intensität spielte, wusste man, dass hier ein Ausnahmekönner auf der Bühne steht.

Schüler am Moll-Gymnasium

Marko Zivkovic Alter: 14 Jahre Schule: Schüler am Mannheimer Moll-Gymnasium Berufsziel: Musiker und Komponist Vater: Nebojsa Jovan Zivkovic – international bekannter Perkussionist, Komponist, Professor an der Wiener Musikhochschule Erster Auftritt: Mit sechs Jahren in der Pfalz Konzerte im November, unter anderem in Belgrad und Wien Lehrer: Alexander Gawrilenko

„Wenn ich auf die Bühne gehe, konzentriere ich mich, lege die Geige an und höre nur meine Musik“, erzählte er bei einem Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Um ihn herum verschwinde alles, die Bühne und das Publikum, so tief tauche er in die Welt der Klänge ein, bekannte der junge Musiker. Er lasse seine Geige singen, schluchzen und jubilieren und und er dringe erst dann wieder in die Realität, wenn der letzte Ton verklungen sei. Mit seinen 14 Jahren hat Mirko, Schüler am Mannheimer Moll-Gymnasium, sein Lebensziel fest vor seinen Augen. Er will Musiker werden – am liebsten ein Solist und wie sein Vater auch ein Komponist.

Sein Talent hat Mirko von seinem Vater Nebojsa Jovan Zivkovic, einem international bekannten Perkussionisten, Komponisten und Professor an der Wiener Musikhochschule in die Wiege gelegt bekommen. Seine erste Geige hielt er mit drei Jahren in den Händen. „Ich habe sie von meiner etwas älteren Schwester gekommen, die keine Lust mehr hatte, Geige zu spielen“, erzählte er. Schnell erkannte sein Vater sein großes Talent und er förderte ihn.