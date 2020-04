Lehrer überbringen Ostergrüße

Die unfreiwillige häusliche Quarantäne macht erfinderisch: So kamen die beiden Pädagoginnen der Schriesheimer Kurpfalzgrundschule Katrin Bauer und Anna van Deventer auf die Idee, ihren Schülern am letzten Schultag vor den Osterferien eine kleine Freude zu bereiten. Den 290 Schülern überbrachten die Lehrer vor Antritt der Ferien am Freitag persönliche Ostergrüße.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind die Klassenzimmer leer gefegt, der Kontakt zu den Freunden ist unterbunden – bei den Sprösslingen macht sich gähnende Langeweile breit. Um für Abwechslung zu sorgen, haben die Lehrerinnen für jedes Grundschulkind einen dicken Briefumschlag vorbereitet, der einen Elternbrief enthält, eine Broschüre mit nützlichen Ratgebern zum Schutz gegen das Virus und eine Zeitung mit vielen Ideen und Vorschlägen, wie man sich während der Osterferien kreativ die Zeit vertreiben kann.

In den Ferien kreativ werden

Neben Malvorlagen, Bastelideen mit Moosgummi, leckeren und leicht umsetzbaren Rezepten enthält die Zeitung auch Rätsel, Sudoku und einige Denksportaufgaben. Und als kleines Trostpflästerchen für die schulfreien Tage ist dem Brief noch ein Stück Schokolade beigelegt. „Einen Schokoladenlutscher erhält eigentlich jedes Kind zum Osterferienbeginn“, berichtete die Schulleiterin Sabine Grimm, die am Freitagvormittag gemeinsam mit ihren Kolleginnen 290 Tüten füllte.

Diese wurden gleich im Anschluss von den jeweiligen Klassenlehrerinnen persönlich an ihre Schüler übergeben. Zum Briefaustragen machten sich die Pädagogen Sandra Wolf, Ellen Baumann, Claudia Kirchknopf, Sascha Barenbruch, Daniela Amberg, Michaela Scheid-Friedmann, Henriette Bretz und Nicole Auer auf den Weg, um ihren Schülern die Ostergrüße mit der Botschaft „Wir sind für euch da“ zuhause vorbeizubringen.

Während die einen die Briefe in die Briefkästen warfen, nahmen die Pädagoginnen Damarin Rieger (Klasse 1c) und Kirsti Raupp (Klasse 2c) natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes den persönlichen Kontakt zu ihren Schülern auf.

Wer glaubt, dass die Schüler in den vergangenen schulfreien Tagen zuhause nur Däumchen gedreht und Fernseh geschaut haben, der irrt: Die Lehrer, die alle dienstverpflichtet sind und ihren Arbeitstag weiterhin in der Schule verbringen, haben für jede Klassenstufe wöchentliche Lehrpläne gestaltet, die die Schüler im „Home Schooling“ bearbeiten. „Ein persönlicher Kontakt zu den Kindern ist äußerst wichtig“, erklärte Schulleiterin Grimm. Daher können sich die Schüler sowohl über das Internet, als auch telefonisch mit ihren Lehrern in Verbindung setzen, wenn Fragen auftauchen.

„Wir legen großen Wert darauf, dass der persönliche Kontakt nicht abreißt“, verdeutlicht Grimm. So wolle man etwas Normalität in dieser Krise herstellen. Die Schule zuhause werde bisher sehr gut angenommen und funktioniere gut. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020