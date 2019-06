„Leisesprecher“ statt „Leisetreter“

In der Berichterstattung über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Professor Joachim Maier ist dem „MM“ ein grober Fehler unterlaufen. Ministerin Theresia Bauer würdigte den Geehrten unter anderem mit den Worten: „Er ist kein Laut-, sondern ein kluger Leisesprecher.“ Leider wurde aus dem „Leisesprecher“ in der Überschrift ein „Leisetreter“. Dies ist in der Wortbedeutung allerdings ein

