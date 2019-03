Leitplanken, Reifen und Bürostuhl gefunden

„Ich glaube mittlerweile hat sich schon herum gesprochen, dass man seinen Müll wieder mitzunehmen hat“, äußerte sich Steffen Vree, der jedes Jahr, in diesem Jahr war es das sechste Mal, gemeinsam mit dem Schriesheimer Jägerstammtisch zur alljährlichen „Frühjahrs Müllsammelaktion durch Schriesheims Wald, Flur und Weinberge“ ruft. Und dem Ruf folgen jedes Jahr viele Bürger und Vereine, darunter der OWK und die Pfadfinder vom Stamm Bärengrund, die tatkräftig von ihrem Leiter Gilbert Lauer unterstützt wurden. Um die 70 Helfer kamen an diesem zusammen und streiften, in verschiedenen Gruppen aufgeteilt, mit Säcken und Greifzangen ausgerüstet durch die Natur, immer auf die Suche nach Müll und gedankenlos weggeworfenen Gegenständen.

Auch in diesem Jahr wurde wieder, wenn auch etwas weniger Zivilisationsmüll, aus dem Bach, dem Dickicht und aus den Weinbergen geholt und in die bereit gestellten Container gefüllt. Was innerhalb von nur drei Stunden gefunden wurde, das konnte man am Ende vor dem Kelterhaus in Augenschein nehmen. Auf dem Anhänger stapelten sich alte Leitplanken, uralte, fast schon antike Fässer, die total durchgerostet waren, ein ebenso antiker Benzinkanister. „Der stammt bestimmt noch aus dem Weltkrieg“, scherzte ein Helfer. Am Ende der Putzaktion waren die am Rückhaltebecken und vor dem Kelterhaus aufgestellten 20 Kubikmeter großen Container randvoll mit allerlei Abfall, Schrott und verrosteten Altmetall. Gefunden wurde ein Waschbecken, ein zerlegtes Fahrrad, ein Bürostuhl, Autoreifen und eine Unmenge an Plastikmüll. Ärgernis waren auch die abgebrannten Raketen, die am Ende des Mathaisemarkt abgeschossen wurden.

Erbsensuppe zur Stärkung

Steffen Vree mahnte alle Bürger zu mehr Umweltbewusstsein, gefährden achtlos weggeworfene Gegenstände nicht nur Spaziergänger und Kinder, auch Tiere. Er erzählte, dass ein Fuchs mit seinem Kopf in einem Gurkenglas stecken geblieben war, nicht nicht mehr befreien konnte.

Die Entsorgung der Container übernahm wie in den Jahren zuvor die AVR. Müde, erschöpft aber glücklich ließen sich die Helfer am Mittag vor der Kelterhalle auf den dort aufgestellten Bänken nieder und genossen die heiße dampfende Erbsensuppe, ein kleines Dankeschön aus Müllers Weinstube, die Getränke stiftete die Winzergenossenschaft. greg

