Lesestoff zum Mitnehmen

Seit Wochen beherrscht das Coronavirus den Alltag der Menschen und verdonnert viele von ihnen zum Ausharren in den heimischen vier Wänden. Wohl dem, der sich im eigenen Garten abreagieren und dem Lagerkoller vorbeugen kann. Aber Ablenkung kann auch ein gutes Buch verschaffen. Doch woher nehmen, wenn die eigenen Bücher schon mehrfach gelesen und alle Büchereien geschlossen sind? Darüber hat sich die Bibliothekarin der Schriesheimer Stadtbibliothek, Johanna Krämer, ihre Gedanken gemacht. Sie hat deshalb vor die geschlossene Tür der Bücherei ein Bücherregal platziert. Dort können sich Interessierte jetzt mit neuem Lesefutter eindecken.

Es ist schon etwas merkwürdig, den Bereich des leeren Schulzentrums zu betreten. Es fehlt das hektische Treiben der Schüler, die vom Unterricht nach Hause gehen, oder auch der Klang der Instrumente der Musikschüler. Einzig die baulichen Aktivitäten der Handwerker ruhen nicht. Absperrbänder, wie man sie bei Polizeieinsätzen kennt, zeigen an, dass der Eintritt zu den Räumlichkeiten der Bücherei untersagt ist.

Seitlich davor steht das gut gefüllte Bücherregal. Für die Erwachsenen ist die Auswahl nicht allzu groß, doch gut bestückt ist das Regal für Kinder bis zum Schulalter. Eine Bildergeschichte vom Hasen ist kurz vor Ostern die ideale Lektüre, und passend zu den Bauarbeiten im Schulzentrum können kleine Nachwuchs-Handwerker erfahren, was auf einer Baustelle abläuft oder „Warum der Bagger Zähne hat“. Auch Teenager kommen auf ihre Kosten. Zu finden sind Geschichten von der ersten Liebe und von Freundschaften. Rezeptbücher liefern Ideen für den kreativen Einsatz am heimischen Herd – jetzt, wo der Restaurantbesuch vorerst gestrichen ist. In einem Karton warten spannende Sience-Fiction-Bände, Biografien, historische Romane und der eine oder andere Bestseller. Und es gibt auch Tageszeitungen, wenn auch keine ganz aktuellen.

Büchereileiterin Johanna Krämer verweist darauf, dass alle Medien zum Mitnehmen sind und bittet Interessierte, beim Stöbern an den Mindestabstand zu anderen zu denken. „Hier braucht niemand zu hamstern, das Regal wird regelmäßig neu bestückt“, versichert sie.

Das Bücherregal kann montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr besucht werden. greg

