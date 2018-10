Letzte Ruhe unter Bäumen

Das Thema Bestattungswald ist in der Weinstadt ja eigentlich ad acta gelegt, um nicht zu sagen, beerdigt. Doch jetzt stellen Grüne (GL), SPD und FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger einen gemeinsamen Antrag, der die Sache wieder in die Diskussion bringt. Die Stadt, so lautet er, soll in Verhandlungen mit geeigneten Anbietern treten, ob im Gebiet „Wäldchen“ ein Bestattungswald eingerichtet werden kann und mit den Anbietern in Verhandlungen treten.

Damit gleicht dieser Vorstoß fast aufs Wort einem ähnlichen Papier aus dem Jahr 2015. Damals wie heute wird mit neuen Formen der Bestattungskultur, mit dem Streben nach größerer Vielfalt argumentiert und dass der Wald keine Konkurrenz zum Friedhof sei. Damals wie heute steht das 25 Hektar große Waldstück auf der Altenbacher „Kipp“ im Fokus. Im Pressegespräch erklären die Kommunalpolitiker nun, was es damit auf sich hat.

GL-Fraktionssprecher Christian Wolf lässt dazu noch einmal die Geschichte Revue passieren. Im November 2015 stellte der damalige GL-Stadtrat Heinz Waegner die Idee eines Bestattungswalds im Gemeinderat vor; der übte Kritik an der Verwaltungsvorlage und erteilte der Stadt den Auftrag, die Sachlage sauber zu prüfen und zu begutachten. Beauftragt wurde das Freiburger Büro „Unique“, das für 16 000 Euro eine Bodenuntersuchung vornahm: Sie ergab, dass Bohrungen bis in 80 Zentimeter Tiefe in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht möglich waren; zudem wurde ein Steingehalt von 30 bis 50 Prozent festgestellt. Das ernüchternde Fazit: 64 Prozent des Bodens seien nicht geeignet für Bestattungen. Lange Gesichter bei den Befürwortern, das Projekt schien damit erledigt.

Widersprüchliche Gutachten

Wenige Monate später, im Mai, bat die private Firma „Friedwald“ bei der Stadt um die Erlaubnis, ihrerseits Untersuchungen des Bodens vornehmen zu dürfen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Einrichtung von Urnengräbern durchaus möglich sei, erklärt Wolf. Den Widerspruch zwischen beiden Gutachten erklärt er sich damit, dass ein beauftragtes Büro „auf hundertprozentige Sicherheit gehen muss.“ Jedenfalls beantragte das Unternehmen den Abschluss eines Pacht- und Betreibervertrags. Alles nichtöffentlich. Bis jetzt.

Die Stadträte, die hinter verschlossenen Türen über den Sachverhalt informiert wurden, bringen ihn nun ganz offiziell wieder aufs Tapet, fassen ihren Antrag dabei bewusst weit und packen sogar als Alternative obendrauf, dass untersucht werden soll, ob der Wald nicht auch kommunal betrieben werden könne. „Die Antragsteller begrüßen diese neue Entwicklung sehr“, eröffne sie doch konkret die Möglichkeit, nun einen Bestattungswald einzurichten, heißt es in der Begründung.

Diese naturnahe Art der Bestattung ziehe viele Menschen an, sagt SPD-Fraktionssprecher Sebastian Cuny: „Das Interesse ist sehr groß, und wir haben den Vorteil, dass das Gebiet auf der ,Kipp‘ gut mit dem ÖPNV zu erreichen und durch Wege erschlossen ist.“ Keine Erschließungs- und Investitionskosten für die Stadt also. Renkenberger sieht wie seine Mitstreiter einen steigenden Bedarf an dieser Art der Beerdigung und spricht einen weiteren Aspekt an: „In der damaligen Debatte wurde die Frage des wirtschaftlichen Risikos nicht zufriedenstellend geklärt.“ Gebe es nun aber einen privaten Betreiber, so könne die Stadt Risiken und Verkehrssicherungspflichten vertraglich mit ihm klären: „Es spricht einfach nichts dagegen.“

Entscheidung im November?

So sieht es auch Christian Wolf und bemerkt: „Es ist schön, dass ein Thema wieder aufkommt, von dem die Leute gedacht haben, es sei bereits erledigt.“ Im November, denken die Drei, könnte es bereits auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen. Über mögliche Mehrheiten wollen sie einstweilen nicht spekulieren, sehen jedoch auch in den Reihen der CDU durchaus Befürworter für ihren Antrag.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018