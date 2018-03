Liederkranz setzt auf Jugend

Anzeige

Erstmals seit Jahrzehnten musste eine Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz 1841 ohne den Vorsitzenden stattfinden: Vereinschef Klaus Urban ist erkrankt, und so leitete Geschäftsführerin Charlotte Günther die Sitzung.

Dass Musik und Gesang bedeuten, Freundschaften zu schließen, das ging aus dem Jahresbericht mit seinen zahlreichen Aktivitäten hervor, über die Jutta Gehrig den Mitgliedern berichtete. Frauen- und Männerchor präsentierten sich bei befreundeten Vereinen, beim „Summer Concert“ begeisterten die Leistungen des Jugendchors das Publikum, und mit dem Kinderchor ging es auf eine musikalische Reise mit dem Zirkus um die ganze Welt.

Nachwuchs in drei Altersklassen

Um den jungen Nachwuchssängern gerecht zu werden, wurde der Kinderchor in zwei Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe singen Kinder bis zur dritten Klasse, weiter geht es von der vierten bis zur achten Klasse. Und ab der neunten Klasse geht es schon in den jungen Chor. „Hier können auch Sängerinnen und Sänger über 18 Jahre mitmachen“, informierte die Leiterin der Chorjugend, Regina Ullrich.