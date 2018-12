Linda erhält warme Decke

Ob sich Linda, die zwölfjährige Stute im Mühlenhof, über ihr Weihnachtsgeschenk, eine nagelneue wasserdichte Winterdecke, freuen wird, das kann leider nicht ermittelt werden. Linda gehört zu den insgesamt vier Therapiepferden, die Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Defiziten wieder zu mehr Selbstvertrauen verhelfen, ihr Körpergefühl, Gleichgewicht und Konzentration aufbaut und ihnen Selbstvertrauen gibt. Um Linda, das treue Therapiepferd, vor Nässe zu schützen, hat der Arbeitskreis Schriesheimer Senioren (ASS) dem Leiter des Mühlenhofs, Heinz Waegner und seiner Frau Petra, einen Scheck über 200 Euro überreicht.

Menschen denken an die Tiere

„Dafür kaufen wir ihr eine neue zweiteilige Abschwitzdecke“, bestätigte Petra Waegner. Sie dankte den Spendern dafür, dass sie zur Weihnachtszeit an den Mühlenhof und dessen Tiere gedacht haben. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, arbeiten ehrenamtlich und erhalten Spenden“, erläuterte der Vorsitzende Peter Ahlf die Richtlinien des Arbeitskreises: „Bei einem runden Geburtstag fließen schon mal Gelder in die Kasse“, bemerkte er. Und diese Gelder werden immer am Ende eines Jahres an einen Schriesheimer Verein übergeben, der sich für soziale Belange einsetzt.

Die Schriesheimer Senioren mit ihren 128 Mitgliedern sind immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Sie gehen regelmäßig ins Alten- und Pflegeheim Haus Stammberg, um den alten Menschen Gesellschaft zu leisten, sie engagieren sich in der Hausaufgabenbetreuung und helfen Migranten beim Erlernen der deutschen Sprache. greg

