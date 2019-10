Literatur-Stunde mit einem Gläschen Wein

Es ist Herbst, die Weinberge sind gelesen und Felder abgeerntet: Zeit also, um sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen – wie beispielsweise der heiteren Literatur, gepaart mit einem süffigen Wein. Garant für ein solch erfreuliches Erlebnis ist Peter Nassauer, Schauspieler und Regisseur mit seiner „heiteren literarischen Weinprobe“. Sie startet am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Zehntkeller.

Zwischen den einzelnen wortgewaltigen geistigen Genüssen aus der Welt der Literatur werden sechs Spitzenweine der beiden Top-Jahrgänge 2017/18 von den amtierenden und ehemaligen Weinhoheiten serviert. „Es werden alles Weine aus der Exclusiv-Serie sein“, so viel verrät schon einmal Astrid Spies, die durch den Abend führen wird. Sie wird den Gästen alles Wissenswerte über die Weine näherbringen. Selbstbewusst kündigt sie an: „Es kommen nur die Besten aus dem Weinkeller ins Glas.“

Es ist bereits die 16. literarische Weinprobe. Sie musste auch aufgrund der Umbaumaßnahmen im Zehntkeller zum Verdruss vieler Fans von Peter Nassauer pausieren. Die Resonanz nach der Wiederbelebung der literarischen Lese im vergangenen Jahr war derart groß, dass man sich spontan entschlossen hatte, das Programm zu wiederholen. „Das war aber eine einmalige Ausnahme“, hebt Jochen Wähling vom Schriesheimer Kulturkreis hervor. Über 43 Jahre stand Peter Nassauer auf den Bühnen und spielte so ziemlich alles, angefangen von Komödie bis hin zu den Klassikern, er war in Fernsehproduktionen wie im „Tatort“ zu sehen und er führte über elf Jahre Regie bei den Nußlocher Freilicht-Festspielen.

Jetzt, im Ruhestand, erteilt er privaten Schauspielunterricht. Er weiß, was seinem Schriesheimer Publikum gefällt und was er ihm schuldig ist. Was passt besser zu Wein, als das „Weib“ und viele Dichter? Viele bekannte Figuren, angefangen vom Dichterfürsten Goethe – der mitnichten kein Kostverächter war – über den Schriftsteller Eugen Roth bis zum Mediziner und Autoren Eckart von Hirschhausen, haben das schöne Geschlecht verehrt oder verehren es immer noch.

Nassauer wird auch dieses Mal wieder in die große literarische Schatzkiste greifen und mitmenschliche Lebenslagen kritisch humorvoll und mit einer kräftigen Portion Sarkasmus beleuchten. „Ich habe die Texte thematisch zu den ausgeschenkten Weinen gewählt“, verrät er schon einmal vorab.

Die heitere literarische Weinprobe mit Peter Nassauer am Freitag, 25. Oktober 2019, beginnt um 20 Uhr. Einlass und Bewirtung starten bereits ab 19 Uhr. 140 Plätze gibt es insgesamt, Karten gibt es zu 15 Euro bei der Winzergenossenschaft Schriesheim. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019