Lkw fährt sich fest

Ein festgefahrener Lkw hat in der Schriesheimer Altstadt die Polizei in Atem gehalten. Wie ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums gestern mitteilte, war der 52- jährige Fahrer eines ausländischen Sattelzuges am Mittwochvormittag aufgrund fehlender Ortskenntnis in die engen Straßen der Altstadt bis hin zur Bahnhofstraße gefahren. Hier wurde die Weiterfahrt aufgrund geparkter Autos und der Enge der Straße endgültig verhindert. Da die Fahrzeughalter nicht erreicht werden konnten, ging es für den Lkw zunächst nur noch rückwärts weiter.

In einer dreistündigen Verkehrshilfe durch Beamte des Polizeipostens Schriesheim und des Kommunalen Ordnungsdienstes wurde der Sattelzug wieder auf, für ihn geeignete Straßen, zurückgeleitet. Bei seinen nachfolgenden, laut Polizei „unzähligen“ Rangiervorgängen beschädigte 51-jährige Fahrer einen Zaun sowie den Rohrständer eines Straßenschildes. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf ungefähr 200 Euro. agö