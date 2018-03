Lob für „Botschafter der Stadt“

Anzeige

750 000 Euro beträgt der Etat, und davon übernehmen Schriesheim und Hirschberg 200 000 Euro. Höfer bedauert, dass die Landeszuschüsse von früher 20 Prozent auf acht Prozent zurückgegangen sind. „Die Investition in die Musikschule lohnt sich aber“, unterstreicht er und dankt daher den Förderern.

Sein Dank gilt auch Olaf Weithäuser und seinen Vorgängern für ihren leidenschaftlichen Einsatz und dafür, dass sie der Musikschule ein „modernes Gesicht“ gegeben haben. Allerdings verschweigt er nicht, dass auch die Musikschule auf Grund der anstehenden Sanierungsarbeiten im Schulzentrum mit Unannehmlichkeiten werde rechnen müssen.

Verbandssprecher ist „begeistert“

Ein „Weiter so!“ ruft Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just dem Jubilar zu: „Denn was wäre die Welt ohne Musik?“. Lobende Worte findet auch Detlef Krispien, Regionalsprecher des Landesverbandes der Musikschulen. „Ich bin total begeistert davon, was hier seit der Gründung geleistet wurde.“ Baden-Württemberg verfüge mit 200 Schulen neben Bayern über das dichteste Netz. „Musikunterricht ist heute glücklicherweise unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, jeder kann von dem musikpädagogischen Angebot profitieren.“ Seit G 8 sei die Arbeit jedoch nicht einfacher geworden.

Der Abend gehört aber nicht in erster Linie den Rednern, sondern jungen Musikern, allesamt Preisträger bei Regional- und Landeswettbewerben von „Jugend musiziert“.

Den Anfang macht das Violoncello-Ensemble unter Leitung von Natalie Dietz mit einem Menuett von Ludwig van Beethoven. Es lässt den „Kleinen grünen Kaktus“ sprießen und gibt dem Publikum den Tipp „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“.

Die Musiker-Familie Rinneberg

Ein Name ist im Programm gleich mehrfach zu finden: jener der Familie Rinneberg und ihren hochmusikalischen Kindern. Mit „All of me“ reißt Franziska Rinneberg am Klavier das Publikum regelrecht mit, begleitet ihre kleine Schwester Hannah, die auf der Blockflöte das „Pictures Nr.1 Ostinato“ auswendig spielt. Der mehrfache Preisträger Paul Rinneberg ist gleich an zwei Instrumenten zu hören – dem Cello wie der Trompete, die er natürlich beide meisterhaft beherrscht.

Emily Dressel am Klavier begleitet Selma Krause am Violoncello bei der Komposition von August Nölcks „Capriccetto C-Dur“. Als Leon Dawkins die ersten Klänge seiner Gitarre zum Werk von Isaac Albenitz „Asturias e-Moll“ anschlägt, da könnte man eine Stecknadel fallen hören.

Doch einen Namen, den sollte man sich merken, wird er doch womöglich noch von sich reden machen: Marko Zivkovic, Schüler von Alexander Gawrilenko, der mit seinen 13 Jahren die Geige schon heute technisch auf einem sehr hohen Niveau beherrscht. Begleitet am Klavier von Svetlana Klaus, spielt er das „Concerto G-Dur“ von Charles-Auguste Beriot und lässt mit seinen spritzigen, raschen Passagen, die selbst in großer Höhe tonrein bleiben, das Publikum atemlos zurück.

Um einen Czardas perfekt und seelenvoll zu spielen, braucht es einen wirklich guten Geiger. Marko Zivkovic legt in das Werk von Vitorio Monti sowohl fröhliche Leichtigkeit wie Melancholie und Lebensfreude. Mit temporeicher und fingerfertiger Virtuosität zeigt er, was die legendäre „Zigeunergeige“ ausmacht.

Den Abschluss des hochkarätigen Konzertabends macht der frühere Musikschul-Leiter Richard Trares mit dem Fantasie-Impromptu von Frederic Chopin, gefolgt von der Gitarrengruppe unter der Leitung seines damaligen Stellvertreters Hans-Dieter Schotsch.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018