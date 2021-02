Lorenz folgt auf Fremgen

Wechsel bei der Grünen Liste (GL) im Schriesheimer Gemeinderat: Wie Fraktionschef Christian Wolf am Sonntag mitteilte, wird Wolfgang Fremgen das Gremium in der kommenden Sitzung am Mittwoch, 24. Februar verlassen. Fremgen, der in Kürze 65 Jahre wird, war 2010 für Johannes Scharr in den Gemeinderat nachgerückt und für zehnjährige Zugehörigkeit gerade erst vom Gemeindetag geehrt worden. Nun

...