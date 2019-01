Lothar Matthäus gratuliert per Video

Mit einem fulminanten Festbankett startete der Fußballclub SV 1919 Schriesheim in sein Jubiläumsjahr. „100 Jahre Fußballgeschichte“ standen an diesem Abend im Mittelpunkt des festlich dekorierten katholischen Gemeindesaals. Unter den zahlreichen Gratulanten befanden sich Wegbegleiter und Fans, die ihre Verbundenheit mit Vereinsschals demonstrierten, aber auch Vertreter von Stadt und Verbänden.

Die Feierlichkeit eröffneten die Jagdhornbläser. Charlotte Günther, die mit Witz und Charme durch das umfangreiche Programm führte, berichtete, dass zur großen SV-Familie einst auch ein Kegelclub gehörte. Und sie zitierte aus den Statuten, jeder habe den Ausführungen eines Redners hingebungsvoll zu lauschen – mit diesen Worten übergab sie das Mikro an Chris Sündermann.

Zahlreiche Grußredner

„Mit diesem Prolog habe ich mir sehr schwergetan“, bekannte Sündermann. Doch er habe Hilfe finden können. Da Uli Hoeneß als Redner derzeit schwer vermittelbar sei, übergab er das Wort an Lothar Matthäus, der per Handyvideo aus dem Auto im Gemeindehaus dazu stieß. Der Weltmeister gratulierte und wünschte dem Verein weiterhin viele Siege und wenige Niederlagen.

Bürgermeister Hansjörg Höfer, der selbst ein enges Verhältnis zum SV hat, ging in seiner Ansprache auf die Anfänge des Vereins ein. „Männer, die aus dem Krieg kamen, haben diesen Verein geprägt.“ Er würdigte die herausragende Jugendarbeit und dabei vor allem die der Trainer.

Uwe Ziegenhagen, Geschäftsführer des Badischen Fußballverbandes, lobte die attraktive und ansprechende Homepage des Vereins. „Der SV ist eine Säule der Stadt“, so Ziegenhagen. Er würdigte den Verein als einen Ort sozialer Integration, an dem keine Unterschiede nach Herkunft gemacht werden. „Ihr könnt stolz auf Eure große Fußballfamilie sein“, rief er den Aktiven zu.

In den Mittelpunkt seiner Laudatio stellte er das ehrenamtliche Engagement und die Jugendarbeit. „Hier wird Jugendarbeit gelebt und gelehrt“, schloss er seine Rede.

„Kameradschaft und unermüdliche Arbeit der vielen Freiwilligen haben dem Verein 100 Jahre lang Leben eingehaucht“, gratulierte Festpräsident Rainer Beisel, der selbst jahrelang in der Ersten und Zweiten Mannschaft gekickt hatte, dem Jubilar. Ein Blick in die nähere Zukunft zeige, dass auf den Verein weitere vielfältige Herausforderungen zukommen werden. Als Beispiel nannte er den Belag des Kunstrasenplatzes, der in die Jahre gekommen sei.

Festredner Gerhard Schäfer, Vizepräsident des Badischen Sportbundes, wagte einen Blick in die Zukunft. Zum Beispiel, dass auf Grund der älter werdenden Gesellschaft Vereine dazu übergehen müssten, Spielgemeinschaften einzugehen. Außerdem beklagte er den Mangel an Übungsleitern und, dass „die Jugend immer schwerer von ihren Smartphones wegzubringen ist“.

Bewegungsübung im Festsaal

„Kinder und Jugendliche müssen bewegt werden“, forderte er. Fußball sei ein Gemeinschaftserlebnis und bewahre vor Vereinsamung. Und dann machte er auch gleich die Probe aufs Exempel. Er ließ den gesamten Saal zehn Mal aufstehen und sich setzen. Diese Übung, 30 Sekunden lang ausgeführt, könne Demenz vorbeugen. Fußball sei außerdem die beste Art von Integration, sei sie doch zum größten Teil nonverbal.

Im Namen der Schriesheimer Vereine überbrachte Dieter Philipp, der neue Vizevorsitzende des KSV, Glückwünsche. „Der SV leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Gemeinwohl unserer Stadt“. Er bezeichnete den SV als einen Eckpfeiler sozialen Miteinanders und der Solidarität, der sich in besonderem Maß hervorgetan habe. „Wir sind stolz auf Euch“, rief Philipp aus.

