Wenn demnächst ein unbemanntes Luftschiff über der Weinstadt seine Kreise zieht, so tut es das im Auftrag der Verwaltung. Und für gutes Geld: 23 800 Euro ist der Bruttopreis, der für die „Befliegung“ von Kernstadt und Ortsteilen fällig wird. Das Ganze ist ein Pilotprojekt der MVV Energie-AG mit dem Titel CLIMAP, der sich von den Wörtern Klima und Mappe ableitet, wie eine Unternehmenssprecherin dem „MM“ erklärte.

Das Flugobjekt soll im März seine Kreise ziehen, wenn die Temperaturen unterm Gefrierpunkt liegen. Denn bei den Fahrten sollen thermografische Aufnahmen aller Häuser gemacht werden; die betroffenen Eigentümer können sie bekommen, müssen dafür allerdings 50 Euro bezahlen. Daneben, teilt die Verwaltung mit, könnten die Informationen auch „zur kommunalen Wärmeplanung oder für Beratungsangebote der Stadtwerke, KliBA etc.“ genutzt werden. Nach fünf Jahren, so das Unternehmen, könnte die Befliegung wiederholt werden, um die Fortschritte nach eventuellen Sanierungsmaßnahmen zu begutachten.

Sozialer Druck oder Anreize

Bedenken wegen Konflikten mit dem Datenschutz hatte im Gemeinderat nur ein einziger Stadtrat. Thomas Kröber (AfD) kritisierte: „In einer freiheitlichen Gesellschaft sollte es jedem Hausbesitzer überlassen sein, ob er sein Eigentum saniert oder nicht.“ Er sah die Bürger dagegen einer Gängelung ausgesetzt und fürchtete, „dass sozialer Druck aufgebaut wird.“ Simon Gans vom CLIMAP-Projekt erklärte, dass persönliche Daten, Gesichter oder Autonummern nicht gespeichert und die Aufnahmen nicht öffentlich zur Verfügung gestellt würden.

Kröber stimmte dagegen, der Rest des Gremiums war dafür. GL-Fraktionssprecher Christian Wolf und Karl Reidinger (CDU) sahen das Angebot der Beratung als Vorteil, FW-Fraktionssprecher Bernd Hegmann schlug vor, die Aufnahmen auch für einen Energieausweis zu verwenden. Für Rainer Dellbrügge (SPD) war der Luftschiff-Flug gegenüber einer Befliegung mit Spezialgerät oder einer Befahrung die beste Alternative, erlaube sie doch detaillierte Aufnahmen in 3D-Qualität. Lissy Breitenreicher (BgS) überlegte, dass die Daten auch für Bauherren in der Talstraße interessant sein könnten, während Ulrike von Eicke (FDP) an einem Erkenntnisgewinn durch die Maßnahme zweifelte.

„Wir werden da keine Energie sparen. Es muss eher Anreize geben, ein Gebäude zu sanieren“, fand sie und nannte Steuererleichterungen oder Fördermittel als Möglichkeiten. Referenz-Angaben aus anderen Städten, nach denen sie fragte, gebe es noch nicht, antwortete Gans. Denn mit dem Luftschiff-Flug betritt auch die MVV Neuland.

