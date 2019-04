Maibäume stehen im Regen

2 Fotos ansehen In Friedrichsfeld bereiten Helfer des DRK das Stellen des Maibaums vor. © Schatz

Auch schlechtes Wetter kann der Tradition nichts anhaben: Trotz Regens wurden am Wochenende im Bergstraßen-Städtchen Schriesheim und dem Mannheimer Vorort Friedrichsfeld die Maibäume gestellt – und damit die Saison der Feiern im Vorfeld und am 1. Mai eingeläutet.

Zunächst sah es auch in Schriesheim so aus, dass das Maibaumaufstellen vor dem Neuen Rathaus ins Wasser fiele. Der Verkehrsverein hatte zwar alles vorbereitet, Tische und Bänke aufgestellt. Doch dann ergoss sich ein Regen wie ein Sturzbach über die Helfer. Was tun? Der stellvertretende Vorsitzende Joachim Müller verkündete übers Mikro: „Das Fest ist abgesagt“.

„Jetzt kann ich meine Rede gar nicht halten“, sagte Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch etwas enttäuscht. So stand man gut beschirmt, aber ratlos da – allerdings mit einem Bier, das trotzdem floss.

Die Vorsitzende Irmgard Mohr entschied, den Maibaum erst einmal im Rathaus zwischenzulagern und am nächsten Tag halt ohne Fest aufzustellen. Doch so leicht wollten die Besucher, die trotz des „Sauwetters“ gekommen waren, nicht aufgeben. „Aufstellen ohne Bürger, das geht gar nicht“, lautete ihre Botschaft.

Und wie geplant, fuhr das Fahrzeug der Zimmererfirma Grüber vor. Mit einem Ruck wurde die Plane auf der Ladefläche entfernt, von der die in traditioneller Kluft gekleideten Zimmerleute schwungvoll absprangen. „Das ist ja wie bei einem SEK-Einsatz“, feixte ein Zuschauer.

Da der Regen nachgelassen hatte, ja sogar die Sonne etwas herauskam, und der Maibaum in Begleitung von Karl-Heinz Schulz angekommen war, gab Grüber das Kommando: „Der Baum wird aufgestellt“.

Der von Steffi Alles wieder toll geschmückte Baum, in diesem Jahr erstmals eine Birke und nicht wie sonst eine Tanne, wurde samt seiner 16 Zunftwappen mit vereinten Kräften von Zimmerleuten und einigen Kommunalpolitikern aufgezogen.

Irmgard Mohr dankte den Gestaltern des Maibaums, Jürgen Krämer und Stefanie Alles, sowie allen freiwilligen Helfern. Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch konnte doch noch ihre Rede halten, in der sie ebenfalls allen Helfern dankte. „Es ist eine schöne alte Tradition, die nie in Vergessenheit geraten möge.“ Ende gut, alles gut! So wurde aus einem abgesagten Fest doch noch ein tolles, vergnügtes Zusammensein.

Tradition wiederbelebt

Nach einigen Jahren der Abstinenz, die mit dem Umbau des Goetheplatzes zusammen hing, wurde in diesem Jahr auch in Friedrichsfeld wieder der Maibaum aufgestellt. Er befindet sich jetzt in Obhut des Heimatvereins, so dass dieser auch die Veranstaltung ausrichtete. Trotz regnerischen Wetters waren nicht wenige Bürger gekommen, um diesem Spektakel beizuwohnen, allen voran Altstadtrat Richard Karl sowie mit Angelika Rendant, Heiderose Karl, Martina Huber, Ann-Kathrin Kübler, Kerstin Gastgeb und Claudia Kirchner nicht weniger als sechs ehemalige Maiköniginnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Wilrich Abt mit seiner Drehorgel, für die Bewirtung Reiner Rohr und Thomas Duchon.

Nachdem der Kranz mit den bunten Bändern am Maibaum befestigt war, konnten ihn die starken Männer des DRK in die Höhe ziehen. Und just in diesem Moment hörte es auch auf zu regnen. Auf zwei Stellwänden hatte der Heimatverein Interessantes zur Geschichte des Maibaumes, aber auch zu den 20 Maiköniginnen zusammen getragen. Bei den Besuchern stieß dies auf reges Interesse.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Erwin Grabenauer, dankte den Helfern für ihre Unterstützung und den Besuchern für ihr Interesse.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019