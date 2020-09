Malerei im Zehntkeller

Klein, aber fein: die Kunstausstellung im Zehntkeller. Gerlinde Gregor

„Kunst ist die Tochter der Freiheit“ meint Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer, Organisatorin der Ausstellung „Kunst im Keller“, als sie vor dem Zehntkeller mit Bürgermeister Hansjörg Höfer Kunstfreunde sowie den fünf Künstlern die Ausstellung eröffnet. „Kunst kann nur in Freiheit gedeihen, aber ohne Kunst wiederum kann man nicht leben“, ergänzt der Künstler Karl-Heinz Treiber. Daher auch und gerade in Corona-Zeiten dieses Projekt.

Beim Rundgang stellen die Künstler ihre Werke selbst vor, musikalisch umrahmt vom Trio „Vivace Brother“ mit klassischen Melodien.

„Der Maler, von der Infantin Isabella und ihrem Gefolge beim Malen gestört“, heißt ein großformatiges in Acryl auf Leinwand gemaltes Bild von Karl-Heinz Treiber, der selbst am Rand des Bildes zu erkennen ist.

Malerei und Musik gehören für Annette Lea Lemke zusammen und bilden in ihren Werken eine Einheit. Bunt wirkt ihr Bild vom Mathaisemarkt und gibt dem Betrachter ein Gefühl von Geselligkeit.

Isabel Blessing-Peest arbeitet sowohl gegenständlich wie auch abstrakt. Ihre Landschaftsbilder zeigen mit dem Riesenrad oder dem Rummel vorwiegend Motive aus Schriesheim, die sie auf unterschiedliche Art umzusetzen versucht.

Svetlana Darykina hat ein Bild ausgewählt, das eine typische Baustelle darstellt, darunter eine mit bunten Farben bestückte Mischpalette platziert. „Friedenspflanze“ heißt eines ihrer Werke, mit dem sie auf politische Probleme in ihrer Heimat aufmerksam machen will. „Das ist so eine zarte und fragile Pflanze, die man hegen muss“.

Elke Bellgart-Rapp kann leider nicht persönlich anwesend sein. Ihre Bilder in Acryl wirken wie Fotografien und zeigen ein vitales und lebendiges Treiben in Havanna. Eben fast wie in Schriese. greg

