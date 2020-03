„Mannheim-Sohn“ Claus Eisenmann begeistert Bergsträßer Publikum

Der 441. Schriesheimer Mathaisemarkt ist eröffnet! In feierlichem, diesmal aber deutlich modernisiertem Zeremoniell wurden am Freitagabend die neue Schriesheimer Weinkönigin Sofia Hartmann sowie ihre Prinzessinnen Fabienne Röger und Lena Meyer gekrönt.

Gleichwohl, auch am Mathaisemarkt geht das Thema dieser Tage, der Coronavirus, nicht vorbei. Das 1700 Besucher fassende Festzelt ist nicht komplett gefüllt. „1200 bis 1400 Menschen sind trotzdem hier“, sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer in einer kurzen Stellungnahme zu Beginn des Programms: „Am Ende muss auch jeder selbst ein Stück weit entscheiden. Sie sind da: Danke.“

Traditionsabend modern

„Den Mathaisemarkt gibt es nur einmal im Jahr. Wir lassen ihn uns nicht nehmen“, sagt Lisa Menges, die mit Sophie Koch den Abend erstmals moderiert. Die Handschrift der beiden jungen Frauen ist bereits unübersehbar; und sie begeistert.

Doch der Beginn des Abends ist noch traditionell: mit Einzug der Fahnenträger der Vereine, des Fanfarenzuges, der scheidenden Hoheiten, der Festzeltwirtin Ilona Böhm, des Bürgermeisters Hansjörg Höfer. Gemeinsam nehmen sie den offiziellen Anstich des Weinfasses vor.

Doch dann ist es schon soweit: Die bisherige Weinkönigin Annalena Spieß hebt zu ihrer Abschiedsrede an. Noch einmal legt sie damit Zeugnis ab von ihrer natürlichen Art, in der sie ein Jahr lang ihr Amt ausgeübt hat – gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Nadja Grittmann und Ann-Kathrin Haas. „Nun heißt es Abschied zu nehmen von Thronen und Kelchen“, seufzt Annalena.

Und schon werden die Drei von der Weinkönigin des Jahres 2018, Sophie Koch, „abgekrönt“ – welch spröder Begriff für diese für sie emotional sichtlich aufwühlende Zeremonie. Als das Abschiedslied „Always Remember Us This Way“ (Lady Gaga) mit seinem so anrührenden Text erklingt, kennen die Tränen der jungen Frauen kein Halten mehr.

Nun haben die drei Kinderprinzessinnen ihren Auftritt: Lina Waldenmayr, Lena Markmann und Emma Gnilka platzieren auf roten Samtkissen die Kronen für die neuen Trägerinnen. Zu Max Giesingers Song „Legenden“ und illuminiert von den endlich wieder erlaubten Sternspritzern, halten diese sogleich ihren Einzug: Weinkönigin Sofia Hartmann und ihre Prinzessinnen Fabienne Röger und Lena Meyer.

Schließlich der Moment, der dem Abend den Namen gibt: die Krönung. Zu den Klängen von „One Moment in Time“ setzt der Bürgermeister der Weinkönigin Sofia die Krone auf. Karlheinz Spieß, der Vorsitzende der Winzergenossenschaft, krönt Prinzessin Fabienne Röger und Harald Weiss, Geschäftsführer der WG, Prinzessinn Lena Meyer.

Zu ihrer Krönung singt erstmals bei diesem Anlass kein Gesangverein ein Ständchen, sondern ein echter Star: Claus Eisenmann von den „Söhnen Mannheims“. Der Profi aus der Quadratestadt begeistert das Publikum mit seiner Stimme – ob bei „Can You feel the Love tonight“ aus dem „König der Löwen“ oder bei dem unsterblichen „Und wenn ein Lied“. Da webt das Zelt sanft mit.

Schließlich hält Sofia ihre Antrittsrede, bereits absolut sicher im Auftreten: „Die letzte Woche war eine Achterbahn der Gefühle“, bilanziert die neue Weinkönigin das Hoffen und Bangen angesichts der Diskussion um Corona und Absage.

Um den Dreien zu gratulieren, betreten Lieblichkeiten aus Nah und Fern die Bühne – für sie alle gratuliert Jacky aus Hemsbach den Neuen in ihrer Runde. Mit dem Badnerlied endet der offizielle Teil des Abends. Die Party jedoch geht jetzt erst los.

