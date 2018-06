Marco Ginal verlässt im Juli den Gemeinderat

Anzeige

Langjährige SPD-Vorsitzende

Für Marco Ginal wird Irmgard Mohr in den Gemeinderat nachrücken. Als langjährige SPD-Vorsitzende ist sie in der Kommunalpolitik wahrlich keine Unbekannte. Außerdem ist die derzeitige Chefin des Verkehrsvereins fest im Schriesheimer Vereinsleben verankert. „Ich freue mich, als Stadträtin aktiv in die Kommunalpolitik einzusteigen und künftig auch hier an der Entwicklung meiner Heimatstadt mitwirken zu können. Von meinem bisherigen Engagement liegen mir die Stadtbildpflege und das Erscheinungsbild Schriesheims besonders am Herzen“, zeigt Irmgard Mohr ihre inhaltlichen Schwerpunkte auf.

Sie wird auch den Platz von Marco Ginal im Bauausschuss übernehmen und kann dort direkt für die Entwicklung des Stadtbilds Verantwortung übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung der SPD.

„Es fällt uns sicher nicht leicht, mit Marco Ginal einen so engagierten und kompetenten Stadtrat aus unserer Fraktion ziehen zu lassen. Wir können seine Entscheidung jedoch gut nachvollziehen. Deshalb freuen wir uns auf Irmgard Mohr, die sicher ganz andere, neue Impulse in unsere Arbeit einbringen wird“, kommentiert Fraktionssprecher Sebastian Cuny die Rochade in der SPD-Fraktion. red/kba

