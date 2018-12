Maria, Josef, lebende Schafe und mittendrin das Jesuskind

Am Samstagnachmittag waren nur wenige Besucher im Weihnachtsdorf in Schriesheim unterwegs, vor allem junge Familien mit Kindern: Doch gegen Abend, bei Anbruch der Dunkelheit, füllte sich das Budendorf zusehend. Hunderte von bunten Lämpchen, die den Platz vor dem Rathaus erhellten, der Duft von Glühwein, Plätzchen und Waffeln vermittelten so etwas wie eine familiäre Atmosphäre innerhalb einer Dorfgemeinschaft.

Ein Anziehungspunkt für Familien mit kleinen Kindern war die lebensgroße Krippe mit der Heiligen Familie. Um sie herum tummelten sich einige lebende Schafe, die sich von den vielen neugierigen Blicken nicht stören ließen. „Das sind Maria und Josef und in der Krippe liegt das Jesuskind“, versuchte eine Mutter ihrem fünfjährigen Sohn das Geheimnis der Weihnacht näherzubringen.

An diesem Abend war es bitterkalt, und so waren alle Stände, die Glühwein oder auch andere hochprozentige Alkoholika im Angebot hatten, belagert. „Das ist der beste Glühwein, den ich je getrunken habe“, schwärmte am Stand der Markus- Paul-Stiftung ein Gast, der versuchte das Rezept hierfür zu erfahren. Doch Volker Paul hüllte sich in Schweigen. „Die Rezeptur verrät mein Mann bestimmt nicht“, sagte seine Frau lachend und schenkte dem Gast eine weitere Tasse aus.

Geschnitzt, genäht und gestrickt

Auch an der Bude des Tennisclubs, der mit Thüringer Bratwurst warb, bildete sich eine lange Schlange. „Wir hoffen, dass der Vorrat an den Würsten auch ausreicht“, so einer der Bratwurstgriller, ansonsten müsse sich der Vorstand halt noch mal auf die Reise nach Thüringen aufmachen. Über den gesamten Sommer haben Hobbykünstler Figuren und Krippen aus Holz geschnitzt, es wurde genäht und gestrickt, nur um den Besuchern im Weihnachtsdorf eine interessante und ausgefallene Kollektion zum Kauf anbieten zu können.

Und was wäre gerade in der kalten eisigen Winterzeit begehrter als warme selbstgestrickte Socken? Auch gehören diese immer noch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken, das weiß Martina Spieß, die hauptsächlich ihrer Mutter das Stricken überließ. Wer sich an diesem Abend für diese aussterbende Kunst interessierte, der durfte ihr über die vier klappernden Nadeln schauen.

Mittlerweile hatte die Band „Sunny and the Jokebox“ ihren Sound Check beendet und aus den übergroßen Boxen schallten alte Beatles-Songs. Die Musikzusammenstellung gefiel jedoch nicht allen Weihnachtsdorfbesuchern und so hörte man oft: „Die Musik passt nicht.“ Man wünsche sich mehr weihnachtliche Lieder.

Geschenke aus dem Sack

Umso mehr freute man sich über den Weihnachtsmann, der durch das Getümmel stapfte. Er griff immer wieder in seinen Sack, um Kindern etwas zu schenken. Freuen darf man sich auf das kommende Wochenende, da geht der Markt ab Freitag mit einem tollen Programm in die letzte Runde. Am Samstag wird das Musikkorps des Polizeipräsidiums Mannheim aufspielen, den Abend wird die T-Band besiegeln.

Der historische Fanfarenzug, Schriesheimer Löwen wird am Sonntag den Markt eröffnen, gefolgt von den Jagdhornbläsern. Echt schottisch wird es bei den Heidelberger District Pipes & Drums.

