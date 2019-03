Mehr als 20 Straftaten gezählt

Äußerst zufrieden ist die Polizei mit dem Verlauf des Mathaisemarktes. Das teilte das Präsidium gestern in einer Presseerklärung mit. Über sämtliche Veranstaltungstage zusammengefast, wurden demnach bislang 21 Straftaten, davon acht Körperverletzungs- und fünf Eigentumsdelikte sowie sechs Sachbeschädigungen registriert. Drei nicht zu beruhigenden Festbesuchern wurden Platzverweise erteilt. Einer kam dennoch in Gewahrsam.

Vier Jugendliche, die extrem betrunken waren, wurden in die Obhut der Eltern gegeben. Der rückläufige Trend bei den sogenannten „Rucksacktrinkern“ aus den vergangenen beiden Jahren setzte sich in diesem Jahr fort. Dieses Phänomen beobachteten auch die Beamten, die im Rahmen des Jugendschutzes eingesetzt waren, nicht mehr in dem Ausmaß früherer Jahre. Bei 60 kontrollierten Kindern und Jugendlichen wurden über sämtliche Veranstaltungstage hinweg 31 Alkoholika konfisziert, deren Genuss wegen des Alters untersagt ist.

Insgesamt besuchten rund 94 000 Besucher das erste Frühjahrsfest der Region. Zum auf den zweiten Veranstaltungssonntag verschobenen Festumzug kamen rund 24 000 Zuschauer.

Verkaufsstände geplündert

Eine weitere Straftat wurde gestern nachgemeldet. Demnach schlitzten bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen die Planen mehrerer Verkaufsstände bzw. -zelte in der Bismarck-/Friedrichstraße auf. Sie entwendeten Waren, darunter eine Vielzahl an Uhren sowie Handtaschen. Einer Standbetreiberin, die hinter ihrem Stand in der Friedrichstraße schlief, fiel gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen eine verdächtige Person auf. Bei ihrer Flucht verlor diese eine der gestohlenen Handtaschen. Im Bereich der Kirchstraße wurden schließlich mehrere Uhrenverpackungen aufgefunden. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Beamten des Polizeipostens Schriesheim, Rufnummer 06203/61301, aufzunehmen. pol/red

