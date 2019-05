Mehr Gruppen am Ratstisch?

Die Schriesheimer sind in einigen Bereichen etwas Besonderes in der Region. Kommunalpolitisch auf jeden Fall: Mit 26 Mitgliedern haben sie den mit Abstand größten Gemeinderat, dazu zwei Stadtteile mit eigenen Bürgervertretungen. Bei der anstehenden Kommunalwahl kommen weitere Besonderheiten hinzu: In Schriesheim treten sieben Listen an – so viele wie nirgendwo sonst. Und die Weinstadt an der Bergstraße in die einzige im Verbreitungsgebiet, bei der die AfD zum Rat kandidiert.

Die Grüne Liste stellt seit 2014 die stärkste Fraktion, gefolgt von CDU, Freien Wählern, SPD und FDP. Bislang besteht im Gemeinderat rechnerisch eine grün-rote Mehrheit von einer Stimme – der des grünen Bürgermeisters. Doch diese wird bislang politisch wenig wirksam. Das Verhältnis des grünen Rathaus-Chefs Höfer zu seiner Fraktion ist etwas angespannt, auch Grüne und SPD haben kaum Draht zueinander.

AfD und Bürgergemeinschaft

Neben den bisherigen Rathaus-Fraktionen bewerben sich zwei Neulinge: die AfD und die Bürgergemeinschaft. Die AfD bietet für die 21 Sitze der Kernstadt vier Kandidaten auf sowie eine Bewerberin in Altenbach. Sie hofft daher auf Panaschier-Gewinne, um im Rat einzuziehen.

Die Bürgergemeinschaft präsentiert sechs Kandidaten in der Kernstadt, vier in Altenbach. Mit dem Musiker Stefan Bernauer und der Reisebüro-Mitarbeiterin Lissy Breitenreicher stehen zwei stadtbekannte Persönlichkeiten auf ihrer Liste.

Am Sonntag nun sind exakt 12 084 Bürger zur Gemeinderatswahl aufgerufen, rund 3100 von ihnen haben Briefwahl beantragt – 700 mehr als vor fünf Jahren. „Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen“, sagt Ordnungsamtschef Achim Weitz. Ausgezählt werden die Stimmzettel am Montag, die Zwischenstände bereits ab morgens im Rathaus öffentlich präsentiert.

Ergebnis Montag gegen 16 Uhr

Gegen 16 Uhr stehen die Namen derer fest, die im Gemeinderat und den Ortschaftsräten sitzen werden. Wegen dieser Vielzahl an Wahlen in Schriesheim tagt der Gemeindewahlausschuss erst am Mittwoch.

Unter anderem zwei langgediente Mitglieder gehören dem neuen Gremium nicht mehr an: Freie Wähler-Fraktionschef Heinz Kimmel hört nach 35 Jahren aus Altersgründen auf; Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch (Grüne) hat nach Dissonanzen mit Fraktionschef Wolf nicht mehr kandidiert. Mit Spannung wird erwartet, ob die beiden neuen Listen den Sprung an den Ratstisch schaffen, vor allem die AfD. Daneben stellen sich weitere Fragen: Wer wird stärkste Fraktion? Und damit eng zusammenhängend: Wer wird erster Vize-Bürgermeister? Dies nämlich hätte durchaus Weiterungen. Denn unmittelbar nach der Gemeinderatswahl beginnt bereits die Uhr zur Bürgermeisterwahl Ende 2021 zu laufen, bei der Amtsinhaber Höfer nicht wieder antritt.

