Mehrere Autos beschädigt

Mehrere Fahrzeuge haben bislang noch unbekannte Täter in Schriesheim beschädigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich die Tat am Sonntag zwischen 1.50 und 10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden an insgesamt drei Fahrzeugen der jeweils rechte und an einem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgerissen beziehungsweise abgetreten. Diese Fahrzeuge parkten am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Heidelberger Straße.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/ 1 00 30 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019