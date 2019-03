Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Drei junge Männer haben in Schriesheim mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, wurden die Beamten am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr von einem Anwohner alarmiert, der das Trio in grölender Weise im Bereich Dossenheimer Weg/Heidelberger Straße wahrgenommen hatte. Zudem traten die Männer gegen abgestellte Autos. Die Polizei traf die drei Randalierer – allesamt 19 Jahre alt und aus Heidelberg und Wilhelmsfeld stammend – in der Kirchstraße an und unterzog sie einer Kontrolle. Der Anrufer erkannte die Männer auch zweifelsfrei wieder. Sie standen unter Alkoholeinwirkung, durften ihren Weg aber fortsetzen, nachdem sie der Polizei ihre Personalien angegeben hatten.

Geschädigte Fahrzeugbesitzer werden nun gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/6 13 01 oder beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1 00 30 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019