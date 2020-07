Mehrheit für Julia Philippi

Die CDU der Region zieht mit ihrer amtierenden Abgeordneten in die Landtagswahl im Frühjahr 2021: Auf der Delegiertenkonferenz am Freitagabend in der Schriesheimer Mehrzweckhalle wurde Julia Philippi (Bild) zur Kandidatin für den Wahlkreis 69 (Weinheim) nominiert.

In einer Kampfabstimmung konnte sich die 57-jährige Galeristin aus Dossenheim gegen ihren Herausforderer, den 38-jährigen Weinheimer Andreas Gabriel, durchsetzen. Für Philippi votierten 67 Delegierte, für Gabriel 29.

Als ihren Zweitkandidaten (also denjenigen, der ihr nachfolgt, sollte sie während der Legislaturperiode ausscheiden) hatte Philippi den Ladenburger Bastian Schneider vorgeschlagen; der Jurist ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands. Schneider erhielt 77 Stimmen.

Philippi ist seit zwei Jahren Mitglied des Landtages. Die damalige Zweitkandidatin rückte für Georg Wacker nach, der Chef von Toto-Lotto Baden-Württemberg wurde (Bericht folgt). tan/-tin (Bild: CDU)

