Mehrheit für Tempo 30 auf der B 3

„Sebastian Cuny hat daran erinnert, dass es da ein Konzept gibt“, bemerkte CDU-Sprecher Michael Mittelstädt an die Adresse des SPD-Fraktionschefs. Im Gemeinderat ging es um eine Maßnahme aus dem Lärmaktionsplan, auf deren Umsetzung die Genossen in Form eines Antrags gedrungen hatten: Auf der B3 soll die Tempo-30-Vorgabe mit Schildern umgesetzt werden. Für Wolfgang Fremgen (GL) wäre eine durchgehende 30-Zone in ganz Schriesheim wünschenswert, während Bernd Hegmann für die Freien Wähler erklärte, dass auf die Stadt durch die Beschilderung keine Kosten zukommen würden: „Die trägt das Land.“ Wolfgang Renkenberger (FDP) und Lissy Breitenreicher (BgS) signalisierten Zustimmung.

Thomas Kröber (AfD) brauste dagegen auf: „Irgendwann muss doch mal Schluss sein, und man muss mit seinem Auto auch mal irgendwo hinkommen.“ Die Tempolimits seien „fast eine Enteignung von Autobesitzern“, wetterte er. Bürgermeister Hansjörg Höfer erinnerte dagegen an die Autobahn-Bauarbeiten und die damit aktuell verbundene Reduzierung des Geräuschpegels: „Es ist schon sehr eindrücklich, was Geschwindigkeit an Lärm ausmacht.“ Der Antrag fand allerdings nicht überall Gegenliebe: Kröber und Jutta Becker (FW) stimmten dagegen, Ulrike von Eicke (FDP) sowie Claudia Kockrow (GL) enthielten sich.

