„Mein Bauchgefühl hat mich eigentlich nie getäuscht“

Sein Amtsantritt: der 1. April. Im Nachhinein betrachtet war das mit mancherlei Aberglauben behaftete Datum ein gutes Omen. Fast dreieinhalb Jahrzehnte amtiert Edwin Schmitt in Schriesheim als Leiter des Hauptamtes, in jedem Rathaus eine Schlüsselposition. In seinem Fall gilt sogar: eine Institution. Nach fast 34 Jahren wurde er gestern Abend im Gemeinderat offiziell verabschiedet.

Damit endet eine glanzvolle Karriere, die in Schriesheim vor fast 40 Jahren beginnt. 1982 wird hier die Stelle des stellvertretenden Kämmerers frei er. Schmitt bewirbt sich – und wird genommen. Doch der Anfang ist schwieriger als gedacht. „Als ich 1982 hier anfing, war ich zunächst todunglücklich“, bekennt er.

Mentalität, Umgang untereinander – das alles ist anders als zuvor im Landratsamt. Doch mit der Zeit renkt es sich ein, dank des am Ende immer einnehmenden Wesens der Schriesemer. „Die Verwaltung hatte eine intensive Feierkultur“, erzählt Schmitt schmunzelnd. Jeden Freitagabend trifft man sich zum Bier; und es bleibt nicht immer bei einem.

Beinahe zu spät beworben

1985 wird der Posten des Hauptamtsleiters frei, weil der bisherige Amtsinhaber Baumann in den Ruhestand geht. Zunächst zögert Schmitt, äußert erst spät Interesse – fast zu spät. Denn Bürgermeister Peter Riehl sagt schon einem anderen Bewerber zu. Doch die Kehrtwende gelingt. Eines Tages ruft Riehl bei Schmitt an: „Ich habe meine Zusage für den Anderen zurückgezogen.“

Am 1. April 1985 tritt Schmitt sein Amt als Hauptamtsleiter an. Damit ist er nun Personalchef der Stadt. Auf ihn wartet viel Arbeit. „Die Verwaltung war damals nicht auf der Höhe der Zeit“, bekennt er. Ein Prozess der Erneuerung beginnt. Nahezu jeder, der in den zurückliegenden 35 Jahren im Schriesheimer Rathaus eingestellt wird, durchläuft seine Prüfung. Zuletzt führt er 20 bis 30 Vorstellungsgespräche pro Jahr. Und dabei ist ihm der persönliche Eindruck stets mindestens so wichtig wie die Papierform des Bewerbers: „Und mein Bauchgefühl hat mich eigentlich nie getäuscht“, bilanziert er.

Geprägt ist Schmitts Amtszeit von der Expansion der Stadtverwaltung. Als er anfängt, beschäftigt sie 120 Leute, heute sind es 180. Vor allem der Ausbau der Kinderbetreuung ist dafür verantwortlich. „Seit 2006 hat sich die Stellenzahl in diesem Bereich verdoppelt“, berichtet er: „Und der Personaletat verdreifacht.“

Doch der Ausbau dieses Bereiches betrifft nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Das Angebot der Kinderbetreuung in Schriesheim ist ausgesprochen flexibel und individuell – das ist Schmitts Verdienst. Die von ihm erarbeitete Statistik, die er dem Gemeinderat stets vorlegt, ist für ihre Detailtreue bekannt, manche sagen: legendär.

Eine Zäsur in seiner Amtszeit bildet der 1. Februar 2006. An jenem Tag übernimmt Hansjörg Höfer von Peter Riehl das Rathaus. Der Grüne ist langjähriger Gegner von Riehl, als dessen engster Vertrauter damals wiederum Schmitt gilt, mit dem er 21 Jahre lang eng zusammenarbeitet. Alle Zutaten für ein gespanntes Verhältnis sind damit also gegeben.

2006 ein neuer Chef

„Es war nicht einfach“, bekennt Schmitt, um scherzhaft anzufügen: „Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und unerwarteterweise hat es danach sogar gut geklappt. Es hat keinen Bruch gegeben.“ Und auch Höfer betont: „Das Vertrauen, das ich ihn gesetzt habe, wurde nie enttäuscht. Seit ich ihn kenne, weiß ich, was Loyalität bedeutet“, sagt er.

Hat es Schmitt nie gereizt, selbst Bürgermeister zu werden? Als das 2006 anstehende Ende der Ära Riehl in Sicht kommt, sind aus diesem Grunde in der Tat viele an ihm dran. „Meine Sache ist das Verwaltungsgeschäft“, wehrt er ab er. Der Zwang zu permanenter Präsenz bei Vereinen, auch an Wochenenden, zu Smalltalk mit Jedermann, rund um die Uhr Entertainer für die Wähler zu sein: „Ich wollte das nicht.“ Und die Leute, so ist er überzeugt, hätten das gemerkt: „Ich hätte keine Chance gehabt.“

Ab morgen ist er nun weg – vom Fulltime-Job in den Ruhestand. „Das wird schon eine Herausforderung“, bekennt er. In Vereinen will er sich engagieren, etwa in der TSG Wilhelmsfeld, wo er seit Jugend an Mitglied ist. Nur aus der Ferne wird er das Wirken seines Nachfolgers Dominik Morast beobachten, ist aber schon jetzt gewiss: „Er ist ein guter Mann.“ Wie gesagt: Sein Bauchgefühl hat ihn eigentlich nie getäuscht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019