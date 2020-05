Meterhohe Flammen hinter dem Schnellimbiss

Von Stephanie Kuntermann

Straße und Schienen sind abgeriegelt - schon von weitem sieht man den Feuerwehreinsatz an der Schriesheimer B3: Blaulichter an den Polizeifahrzeugen blinken, gerade schraubt sich die Feuerwehr-Drehleiter in die Höhe. In dem Döner-Imbiss an der Landstraße ist Feuer ausgebrochen, eine Fritteuse ist in Brand geraten, so viel steht schon früh fest.

„Um 18.28

...