Meterhohe Flammen im Imbiss

Bundesstraße und Schienen sind gesperrt – so etwas kommt in der Weinstadt nicht allzu häufig vor. Am Sonntagabend war die drastische Maßnahme aber nötig, weil ein Döner-Imbiss an der B3 in Brand geraten war und die Feuerwehr bei den Löscharbeiten ihr Drehleiterfahrzeug in Stellung brachte.

Bis 19.45 Uhr ging deshalb erstmal gar nichts mehr, danach fuhren wieder Straßenbahnen in

...