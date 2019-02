MGV Lyra sagt Teilnahme an Festzug ab

Ein langjähriger Teilnehmer des Mathaisemarkt-Festzuges, der MGV Lyra Schriesheim, wird diesmal nicht dabei sein. Das teilte Vorsitzender Peter Kraft der Verwaltung Ende vergangener Woche mit.

Es gibt für diesen Schritt, das gesteht er im Gespräch mit dieser Zeitung unumwunden ein, eine offizielle und eine inoffizielle Begründung. Die offizielle hat mit dem Traktoranhänger zu tun, den der Verein schon seit Jahren von einem Schriesheimer Landwirt ausleihen darf. „Wir haben mit dem Ausleiher kein Einvernehmen erzielen können“, schrieb Kraft dazu an Karina Mayer von der Verwaltung.

Der Grund: Zeitgleich mit dem Wagenbau sollen Bauarbeiten auf dem Hof stattfinden. Weil das Baumaterial unterm Dach aufbewahrt wird, würden die Arbeiten zusätzlich erschwert. „Es ist uns daher unter diesen Umständen nicht zumutbar“, so Kraft weiter, „auch aus Sicherheitsgründen für uns selbst, die Aufbauarbeiten in der Halle durchzuführen.“ Eine andere Rolle komme nicht infrage, weil sämtliche Aufbauten auf die Abmessung dieses Gefährts zugeschnitten seien.

Mayer wollte daraufhin wissen, ob sich die Sänger alternativ als Fußgruppe am Umzug beteiligen würden - ein Vorschlag, der nach der Singstunde am Donnerstag beraten wurde. „Keiner wollte bei einer Fußgruppe mitmachen“, berichtet Kraft von der Stimmung im Verein – und nähert sich damit der inoffiziellen Begründung für die Absage.

Sie hat mit den verschärften Sicherheitsauflagen zu tun, die die Stadt den Festzugs-Teilnehmern im Vorfeld machte (der MM berichtete). Unter anderem sorgte das „Gutsel-Wurf-Verbot“ für Unmut, außerdem das Verbot, Wein vom Wagen auszuschenken. Für viele Mitglieder war es deshalb folgerichtig, ihre Teilnahme am Umzug aufzukündigen, und auch Kraft seufzt, wenn er an die Vorschriften denkt, die den Vereinen auferlegt wurden.

Etwa die Maßgabe, vier Helfer pro Wagen in gelben Warnwesten als Sicherung neben der Rolle laufen zu lassen. Diese „Wagenengel“ sollten vom Verein zuvor namentlich benannt werden.

Was ihn ebenfalls umtreibt, sind die kostenintensiven Sicherheitsauflagen, die auf Vereine zukommen, wenn sie städtische Räumlichkeiten anmieten wollen - in diesem Fall sei die „Lyra“ jedenfalls privilegiert, weil sie den katholischen Pfarrsaal für Singstunden und Feste nutzen dürfe.

„Letzten Endes“, erklärt der Vorsitzende, „bin ich noch nicht mal so unzufrieden, dass wir die Absage jetzt so machen können.“ Ob nun mit offiziellem oder inoffiziellem Grund: Der Rückzug des Vereins ist jedenfalls amtlich. Die Zuschauer beim Umzug werden also nicht erfahren, wie er sein vorgegebenes Thema umgesetzt hätte.

„Unseroons in Schriese“ ist das Motto des diesjährigen Festzugs, und die Sänger hätten sich in dem Zusammenhang mit Spinnenweben auseinandersetzen sollen. „Spinnehuddle“ heißen sie in Mundart, und ihnen folgt die Einsicht: „Wonn Spinnehuddle im Keller hosch, hoch kään Schimmel im Haus“. Zu Deutsch: Wer Spinnenweben im Keller hat, hat keinen Schimmel daheim. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019