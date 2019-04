Mieter und Vermieter zusammenbringen

„Raumteiler“ heißt eine Aktion, die Vermieter und Mieter zusammenführen soll; zuerst während des Mathaisemarkts im BDS-Zelt vorgestellt, ist das Projekt, das Wohnraum für sozial Schwache schaffen will, doch keine Erfindung der Schriesheimer, sondern basiert auf einer cleveren Idee aus dem Schwabenland. „Es ist eine Lösung, die allen nutzt – wie die Spätzlepresse“, war die Botschaft aus dem vom Städtetag produzierten Informationsfilm, der kürzlich bei einem Informationsabend im Rathaus gezeigt wurde.

In ihrer Begrüßung nannte Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Schenk-Zitsch das Projekt ein wegweisendes Signal; seien von steigenden Mieten doch nicht nur Menschen am Rand, sondern auch bereits aus der Mitte der Gesellschaft betroffen: „Das ist mehr als erschreckend.“

Sozialamtsleiterin Christine Söllner betonte, dass das Problem Senioren, Alleinerziehende, Behinderte und Migranten angehe: „Für diese Menschen ist es schier unmöglich, auf dem freien Markt eine Wohnung zu finden.“ Im Gegenzug würden Wohnungen leer stehen. Das Prinzip „Raumteiler“ ist dagegen simpel: Die Verwaltung vermittelt ungenutzten Wohnraum an potenzielle Mieter, wenn auf beiden Seiten die Chemie stimmt. Die Stadt will nun die nächste Phase des Projekts starten, Interesse bei den Bürgern wecken und Anreize zum Mitmachen schaffen.

Etwa, indem sie sich an den Renovierungskosten beteiligt. Für den Ausbau von Dachgeschossen könnte es beispielsweise Sanierungszuschüsse bis 200 Euro pro Quadratmeter geben. Im Gegenzug muss sich der Vermieter für ein Belegungsrecht über 10 Jahre verpflichten. Ferner wird ihm ein Mietausfall bis fünf Jahre garantiert.

Barrierefreiheit beachten

Inklusionsbeauftragte Karin Reichel riet den Eigentümern, bei Umbauarbeiten auch an die Barrierefreiheit zu denken. Sie schilderte den Fall eines jungen Mann, der nach einem schweren Motorradunfall gerne in Schriesheim bleiben wollte, aber keine behindertengerechte Wohnung fand und schließlich wegziehen musste. Söllner appellierte an die Zuhörer, das Projekt bekannter zu machen, könne es doch einen positiven Effekt auf das Image der Stadt haben: Hier seien Ehrenamtliche wie auch Vereinsvertreter gefordert. Zudem könnten bekannte Gesichter auf Plakaten Werbeträger sein.

Aus der Zuhörerschaft kam die Frage, nach welchen Kriterien denn die sozialverträgliche Miete festgelegt werde. „Sie wird nach dem Leistungsbezug berechnet, also 6,70 Euro pro Quadratmeter für Menschen mit Wohnberechtigungsschein und 10 Euro für Migranten“, antwortete Söllner.

Eine Regelung, die Zuhörerin Diana Henrich als unsozial empfand, würden doch einzelne Gruppen bevorzugt. „Das ist keine Gleichbehandlung von Bürgern“, gab sie zu bedenken. Zudem hatte sie noch eine grundsätzliche Kritik am „Raumteiler“: Aufgaben und Kosten, die dem Staat obliegen, würden auf den Bürger abgewälzt. greg

