Mikrokredite sollen zu eigener Existenz verhelfen

„Wer Afrika voranbringen möchte, der muss die Frauen fördern“, sagt Gabriele Ensink. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Ladenburg-Garango arbeitet zusammen mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an einem Musterprojekt, von dem 600 Frauen im westafrikanischen Burkina Faso profitieren könnten.

Angefangen mit Lese- und Schreibförderung, geht es später um Kostenrechnung und Kalkulation. Das soll den Frauen ermöglichen, mit Mikrokrediten eigene Existenzen aufzubauen.

„Viele Menschen dort haben gute Ideen, mit der Unterstützung sollen sie Mut fassen, eigene Wege zu gehen“, sagt Vize-Schatzmeister Ingo Kuntermann. Bei einer Reise nach Garango hat er viele engagierte Frauen kennengelernt – ebenso aber auch jüngere, westlich orientierte Männer, „die sich selbst und auch die Frauen voranbringen wollen.“

Über die aktuelle Situation in der Region, den letzten Besuch in diesem Januar und die Entwicklung der mittlerweile seit 35 Jahren bestehenden Partnerschaft möchten beide am Freitag im Hotel-Restaurant „Neues Ludwigstal“ berichten.

Der Verein betritt damit Neuland, sagt Ensink: „Denn in Schriesheim haben wir derart aktiv noch nie geworben“. Dahinter steckt die Absicht, die Vereinsarbeit auf eine breitere Basis zu stellen. Denn die Aufgaben sind vielfältig, die Probleme im Land nach einer längeren Dürreperiode nicht geringer geworden. Kuntermann nennt eine Zahl: „In der Präfektur Garango leben wahrscheinlich bis zu 180 000 Menschen, das weiß aber niemand genau.“

Neben Frauen-Kooperativen unterstützt der Verein Schulen und Kindergärten, Brunnenbauwerke und Staudämme. In einer Bilderpräsentation sollen die Besucher einen Eindruck vom Leben der Menschen und der Arbeit des Vereins bekommen, in einer anschließenden Diskussionsrunde können Fragen gestellt werden. stk

