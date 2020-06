Minigolf mit richtigem Abstand

„Wir sind wieder da“ – Ein Plakatständer mit diesem Satz steht vor dem Eingang zum Schriesheimer Minigolfpark und lädt seit einigen Tagen wieder Gäste zu einem Spiel auf der parkähnlichen Sportstätte ein. Bei einem Gespräch mit dieser Redaktion nannte der Vorsitzende Michael Ritschel den Besuch seither „sehr gut“, auch hätten sich alle Besucher an die vorgeschriebenen Bestimmungen gehalten. Vor dem Kiosk und an den Tischen waren auf dem Boden Wartebereiche markiert, die von allen eingehalten wurden. Zudem durfte der Weg zwischen Eingang und Ausgang nur in eine Richtung zurückgelegt werden. Eine Maskenpflicht gab es hingegen nicht.

Arbeiten vor der Krise erledigt

„Wir haben alles mit dem Ordnungsamt abgestimmt“, bescheinigte Ritschel. Wochenlang waren die Anlage geschlossen und das Training ausgesetzt. Während aber andere Vereine durch Schließungen große finanzielle Verluste verkraften mussten, sprach Ritschel von „überschaubaren Einbußen“ für den Minigolfpark. „Die größte Verbindlichkeit, die wir derzeit haben, ist ein Kredit bei der Bank“, berichtete er. Er habe sich daher mit der Bank auf ein Aussetzen der Ratenzahlung geeinigt. „Das war unsere größte Sorge, dass die Bank hier nicht mitspielen würde“, gestand er.

Weggefallen seien hingegen die Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb und die Vermietung der Anlage für Feste, aber ohne Publikumsverkehr habe man auch keine Waren benötigt. Ferner waren die Minigolfer in der glücklichen Lage, wichtige und notwendige Arbeiten in und um die Anlage zu tätigen und auch zu beenden – und das alles, bevor die Corona-Verordnungen in Kraft traten.

Die Bahnen aus Eternit, einer Art Zement, wurden komplett neu gestaltet. „Wir benötigten für die Baumaßnahme rund 14 Tage“, berichtete Ritschel. Mit rund 24 000 Euro war die notwendige Neugestaltung und Modernisierung der alten Eternitbahnen veranschlagt und auch in das Vereinsbudget eingestellt. „Wir haben diese Maßnahme mit unseren Rücklagen finanziert und außerdem bekamen wir Fördermittel von der Stadt wie auch vom Sportbund“, sagte er.

Vier Tonnen Erde mussten bewegt werden, die alten Asbestplatten wurden entfernt sowie neue verlegt und auch die neuen Hindernisse wurden angebracht. Während der sieben Wochen, in denen viele wegen der Corona-Maßnahmen zum Nichtstun verurteilt waren, musste auch der gesamte Spielbetrieb im Minigolfpark eingestellt werden.

Davon betroffen sind nun auch die Deutschen Meisterschaften, die in der Zeit vom 1. bis 4. Juli auf der Anlage ausgetragen werden sollten. „Wir werden versuchen, diese auf das nächste Jahr vom 30. Juni bis 3. Juli 2021 zu verschieben“, zeigte sich Ritschel vorsichtig optimistisch. Ebenso zuversichtlich gibt er sich, was das Autohaus-Knopf-Turnier am Sonntag, 27. September, angeht. „Um den Verordnungen gerecht zu werden, wollen wir das Turnier über zwei Tage austragen und die Teilnehmerzahl auf 36 begrenzen“, überlegte er.

Angepeilt seien dann pro Turniertag je 18 Spieler. „In den letzten Jahren nahmen an diesem beliebten Turnier zwischen 60 und 75 Personen teil.“ Und zum Schluss konnte er noch eine weitere erfreuliche Mitteilung kundtun. „Wir haben acht neue Sponsoren für unseren Verein gewinnen können.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020