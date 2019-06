Minus ist „zu verschmerzen“

In Berlin trafen sich am Sonntagabend die Spitzen der Großen Koalition, um zu beratschlagen, welche Projekte angesichts der Steuerprognosen überhaupt noch umgesetzt werden können. Auch in den Kommunen vor Ort ist diese Diskussion längst angekommen. Die Gemeinde Hirschberg verhängte sogar eine strikte Haushaltssperre. Andere Kommunen sehen dafür jedoch derzeit keinen Anlass. Der „MM“ hörte sich bei Stadt- und Gemeindekämmerern im Verbreitungsgebiet um.

Hirschberg: „Wir haben bei der Entwicklung der Einnahmen eine äußerst kritische Situation“, sagte Kämmerin Anna Dorothea im Gemeinderat. Für 2019 hatte Hirschberg mit 5,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer gerechnet. Laut Steuerschätzung vom Mai werden es aber nur vier Millionen, bei der Einkommenssteuer ebenfalls 248 000 Euro weniger. Aus diesem Grunde beschloss der Gemeinderat am 4. Juni einstimmig eine Haushaltssperre. Und so etwas bedeutet in der Praxis: Es dürfen nur noch Aufträge erteilt und Ausgaben geleistet werden, wenn dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Neue Projekte dürfen nicht begonnen werden.

Schriesheim: „In den letzten 25 Jahren konnte ich für Schriesheim noch keinen Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen Gewerbesteuer-Aufkommen und irgendwelcher Bundesprognosen feststellen“, meint dagegen Schriesheims Stadtkämmerer Volker Arras gelassen. Zudem: „Die Gewerbesteuer hat mit drei Millionen Euro in Schriesheim wesentlich weniger Bedeutung als in Hirschberg.“ Und die zentrale Einnahmequelle der Weinstadt, die Einkommenssteuer, sei von der negativen Steuerschätzung vom Mai nicht betroffen: „Deshalb keine Haushaltssperre“, sagt Arras knapp.

Heddesheim: „Wir haben die Ansätze 2019 vorsichtig kalkuliert“, betont Bürgermeister Michael Kessler. Die leicht unter den Ansätzen liegenden Einkommenssteueranteile würden durch höhere Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen, „so dass wir derzeit mit einem über dem Plan liegenden, also besseren Ergebnis rechnen“.

Ladenburg: „Die Stadt Ladenburg sieht derzeit keinen Anlass, die derzeitige Haushaltsplanung zu überarbeiten“, meint Nicola Hoffmann, die Referentin von Bürgermeister Stefan Schmutz. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Rückgänge bei der Gewerbesteuer oder Signale der Unternehmen über eine mögliche negative Entwicklung.“ Gegenüber der bisherigen Planung lägen die derzeitigen Voranmeldungen zur Gewerbesteuer sogar um etwa zwölf Prozent über dem Ansatz. Daher rechnet Ladenburg weiter mit Einnahmen in Höhe von etwa 5,5 Millionen Euro: „Für eine Haushaltssperre besteht daher aus Sicht der Verwaltung keinerlei Notwendigkeit.“

Edingen-Neckarhausen: „Die Steuerschätzungen sind bezüglich ihrer Aussagekraft zur Gewerbesteuer nur bundes-, bestenfalls landesweit von Bedeutung“, sagt Kämmerer Manfred Kettner. „Denn die Struktur der Gewerbebetriebe in den einzelnen Gemeinden ist sehr unterschiedlich, und das Gewerbesteueraufkommen folgt daher auch keinen einheitlichen Trends“. In der Gemeinde liegt das Gewerbesteuer-Aufkommen sogar rund 330 000 Euro über dem Planansatz. Allerdings erwartet Kettner 380 000 Euro weniger aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das dadurch rechnerisch entstehende Minus von 50 000 Euro ist „zu verschmerzen und liegt durchaus im Bereich üblicher Schwankungen.“

Ilvesheim: Die Veränderung der wirtschaftlichen Lage führt im Haushalt 2019 zu einem Minderertrag in Höhe von mehr als 320 000 Euro. Gravierend sind die Veränderungen bei der Einkommenssteuer; ihr Anteil verringert sich um mehr als 290 000 Euro. Der Verwaltungsausschuss debattierte über die Entwicklung am 5. Juni, eine Haushaltssperre stand dabei nicht zur Diskussion. Auch für das größte Projekt der Gemeinde, das Kombibad, hat die Entwicklung vorerst keinerlei negative Folgen. Das Landratsamt genehmigte die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von fünf Millionen Euro, wenn auch mit „großen Bedenken“.

