Mit 25 Jahren ein Selbstläufer

Der Schriesheimer Mathaisemarkt – das ist nicht nur Feiern und Musik, sondern auch ein großes Sportereignis: Neben der Box-Matinée mit inoffiziellen Länderkämpfen (diesmal gegen die Türkei) steht dafür der Straßenlauf, der alljährlich mehr als 1000 Teilnehmer aus der gesamten Region vereinigt. In diesem Jahr am 9. März, und das zum 25. Mal.

An den Anfang erinnert sich Michael Stang (Bild), damals wie heute Chef-Organisator dieses Events. „Ich hatte damals gerade meine aktive Zeit als Läufer beendet“, berichtet Stang, zuletzt Dritter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften sowie Fünfter bei den Deutschen Meisterschaften.

„Sportlicher Tupfer“

„Unser Ziel war es, in unserer Heimatstadt eine große Laufveranstaltung zu etablieren.“ Als Schauplatz bot sich der Mathaisemarkt als größtes Fest der Region geradezu an. Und der damalige Bürgermeister Peter Riehl war sofort dabei: „Er sah die Chance, dem Fest neben dem kulturellen auch einen sportlichen Tupfer zu geben und damit eine neue Klientel von Besuchern anzuziehen.“

Den organisatorischen Rahmen bildete die von Fritz Fuhrer und Gerhard Morast geleitete Leichtathletik-Abteilung des Turnvereins Schriesheim; in ihr waren Michael Stang und sein Bruder Christian aktiv und prägten ab 1985 auch die deutsche Läufer-Szene entscheidend mit. Mit ihrem Netzwerk konnten sie dem Lauf einen soliden Start sichern.

Am 4. März 1995 war es endlich so weit: „Mit 200 Teilnehmern haben wir angefangen.“ Schon damals in jener Differenzierung, wie sie noch heute geschätzt wird: Für jede Altersklasse, für jeden Fitnessstand, besteht ein eigener Lauf. Sieger wurde damals übrigens Michael Stangs Bruder Christian, der bis 2001 noch fünf Mal erfolgreich teilnahm.

Schon das Ambiente eines Laufs durch eine Altstadt war etwas Besonderes. 2004 wurde die Strecke noch amtlich vermessen, die Ergebnisse damit endgültig „bestenlistenfähig“, wie die Fachleute sagen. Das sicherte der Veranstaltung auch hochkarätige Teilnehmer: „Normann Stadler war gleich mehrmals da.“

Doch mit derartigen Läufern kam auch ein Zwiespalt: Die Profis fühlten sich unter den Amateuren eingeschränkt, manche dieser wiederum zeigten sich frustriert, immer wieder von den Profis überholt wurden. So gründeten die Veranstalter 2008 einen Elitelauf, den „Challenge“ – für Männer, die für die zehn Kilometer weniger als 36 und für Frauen, die dafür weniger als 42 Minuten brauchen: „Das war eine gute Lösung für beide Seiten“, resümiert Stang.

Denn bei aller Professionalität liegt den Organisatoren der Breitensportgedanken am Herzen. Um diesen zu fördern, besteht eine enge Kooperation mit den Schulen; ganze Schulmannschaften machen jedes Jahr mit. „Besonders freut es mich, wenn ich bei Anmeldungen sehe, wie ganze Familien dabei sind.“

Logistisch erfolgte in den letzten 25 Jahren eine Revolution. Anfangs lief alles per Post und Fax. „Wir hatten ganze Stapel von Anmeldungen, die wir manuell in den PC eingeben mussten“, berichtet er. Heute läuft die Anmeldung, die bereits mit der Ausschreibung zum Jahreswechsel beginnt, ausschließlich online.

In der Logistik eine Revolution

Digital ist auch der Ablauf: „Früher standen da fünf Leute und stoppten den Einlauf mit der elektronischen Uhr.“ Heute trägt jeder Läufer einen Chip, mit dem seine Zeit automatisch gestoppt wird. Und die fünf Leute, die gebraucht wurden, um die Urkunden zu schreiben, sind auch nur noch eine kuriose Erinnerung.

Trotzdem bleiben die Helfer das Rückgrat einer solchen Veranstaltung – was sich am Niedergang jener Läufe in der Region ablesen lässt, denen sie fehlen. „Wir haben da keine Probleme, toi, toi, toi“, sagt Stang. Viele der 50 Ehrenamtlichen sind seit vielen Jahren dabei oder gar seit Anbeginn, wie etwa Lauf-Sprecher Toni Dausch und natürlich Stang.

Wie lange will er das noch weitermachen? „Natürlich hat man auch mal einen Durchhänger“ bekennt er. „Doch so lange ich noch Lust habe und fit bin, mache ich weiter.“ Und wer diesen begeisterten Sportler erlebt, der kann Hoffnung haben, dass der Lauf noch lange weiter läuft.

