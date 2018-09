Mit bunten Armbändern begrüßt

Schriesheim-Altenbach.18 Kinder, so viele wie seit langem nicht mehr, sind in der Grundschule Altenbach eingeschult worden. Das bringt nicht nur Ortsvorsteher Herbert Kraus zum Lächeln, sondern auch Schulleiterin Anja Münster-Doubrovsky, die die Erstklässler nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Mehrzweckhalle begrüßte. Mit dem Lied „Wir begrüßen euch alle“, hießen die Viertklässler die Neuen in ihren Reihen willkommen. In ihrer Ansprache wandte sich die Schulleiterin direkt an die Erstklässler und machte sie mit ihrer neuen Schule vertraut. Sie erklärte, dass eine Schule mit 57 Schülern und fünf Lehrern klein, aber fein sei und dass es familiär zugehe. Dazu gehören auch Paten aus der vierten Klasse. Diese hatten für ihre Schützlinge Freundschaftsarmbänder geknüpft, die sie ihnen im Anschluss um das Hanggelenk banden. Während die Kinder zu ihrer ersten Schulstunde aufbrachen, vertrieben sich die Eltern die Wartezeit bei einem Sektempfang, ausgerichtet vom Förderverein und Elternbeirat. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018