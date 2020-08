Klagten die Vereine in den vergangenen Jahren noch über sinkende Teilnehmerzahlen bei den Ferienspielen, so ist das Interesse in Zeiten von Corona sprunghaft angestiegen. Gleichzeitig wurden die Angebote weniger. Da war es kein Wunder, dass die 25 Plätze bei der Grünen Liste schnell weg waren. „Mit dem Smartphone auf Schatzsuche“ ging es an diesem Tag.

„Ich habe Geocaching noch nie gemacht“, verriet der neunjährige Albion zu Beginn und hoffte, dass er eine Kiste von Süßigkeiten finden werde. Doch sein Freund spekulierte gleich auf eine Kiste voll Gold. Über den Ablauf informierte der Organisator Jan Wölfer die Teilnehmer im Alter von acht bis 14 Jahren. Die Gruppenleiter Margit Liedloff, Dagmar Wenger, Alexandra Lorenz, Willi Dehoust und Marike Wölfer begrüßten ihre Schützlinge, dann wurde eine Karte vom Suchgelände mit den Koordinaten ausgeteilt. Ausgangs- und Endpunkt der dreistündigen Schnitzeljagd war der Stützpunkt „Liederkranzdenkmal“. Von dort schwärmten die Gruppen in verschiedene Richtungen aus, immer auf der Suche nach 18 kleinen Döschen mit Buchstaben. Die Aufgabe bestand darin, aus den Buchstaben möglichst viele Wörter zu bilden. „Wer die Zeit nicht einhält, der bekommt Punktabzüge“, mahnte Wölfer, bevor sich die Gruppen zum Anstieg aufmachten, um rund um den Ölberg auf die Suche zu gehen.

„Müssen wir jetzt wirklich die 338 Stufen rauf?“, fragte Niklas (9) da. Doch am Ende konnten alle Gruppen Wortschöpfungen vorweisen, so dass das Rennen eng war. Die Organisatoren wie auch die kleinen Teilnehmer hatten ihren Spaß und lernten noch ganz nebenbei ihre Heimat kennen. „Viele Kinder waren das erste Mal so weit oben auf dem Ölberg“, stellte Wölfer fest und bedauerte, dass Spaziergänger einige der Döschen entfernt hatten. Nach der Siegerehrung ging es wieder zurück zum oberen Schulhof, wo die Eltern schon warteten. greg

