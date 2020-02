Mit Drogen am Steuer

Eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 22-jähriger Autofahrer an frühen Samstagmorgen mit einer Streife der Polizei Weinheim geliefert. Nach Polizeiangaben fiel der Fahrer den Beamten gegen 0.45 Uhr auf, als er in Schriesheim sehr forsch vom Leimengrubenweg auf die B 3 einbog. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, gab der junge Fahrer Gas und versuchte, die Streife abzuschütteln.

Die Verfolgungsjagd führte unter anderem durch den Ruhweg, In der Schanz und die Mozartstraße, auf die B 3 und endete im Rindweg. Dort konnten die Polizisten den 22-Jährigen stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann zwar nur geringfügig alkoholisiert war, dafür aber Drogen konsumiert hatte. Der 22-Jährige wurde positiv auf Cannabis und Opiat getestet. Nach dem ersten Schnelltest musste der junge Mann außerdem noch eine Blutprobe abgeben. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 22-jährigen Fahrers, der sich nun einem Strafverfahren stellen muss.

Verkehrsteilnehmer gefährdet

Bei der Verfolgungsjagd durch Schriesheim gefährdete der junge Mann zumindest noch einen unbekannten Autofahrer, der von der Fahrbahn auf einen Gehweg ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dieser Autofahrer sowie weitere Personen, die während der Verfolgungsjagd durch das Wohngebiet im Nordosten Schriesheims unterwegs waren und gefährdet wurden, werden von der Polizei gebeten, sich mit dem Revier in Weinheim in Verbindung zu setzen. Telefon 06201/1 00 30. vs

