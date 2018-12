„Mit einer Klagemauer habe ich ein Problem“

Zwei Mehrparteienhäuser mit zehn Wohnungen, dazu eine Tiefgarage und Stellplätze sollen im Wohngebiet „Fensenbäumen“ entstehen: Die Pläne lagen jetzt dem Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) vor. „Wir begrüßen, dass hier Wohnraum entsteht, nach einer so langen Zeit, in der das Grundstück ungenutzt war“, lobte Sebastian Cuny (SPD). Daneben wurden sieben Ausnahmen vom Bebauungsplan beantragt, etwa Terrassen, die das Baufenster überschreiten. Zudem will der Bauherr das Haus um gut drei Meter verschieben, um Stellplätze und eine Tiefgaragen-Zufahrt zu bauen.

Das Grundstück sei groß, deshalb sahen Fadime Tuncer (GL) und Jutta Becker (FW) in der Verschiebung kein Problem. Becker und CDU-Stadtrat Karl Reidinger plädierten dafür, die restlichen Flächen zu begrünen, der ATU gab dem Vorhaben grünes Licht. Zustimmung gab es auch für eine Dachsanierung in der Landstraße, einen Wintergarten im Schelmengrubweg sowie für eine Nutzungsänderung. Aus einer landwirtschaftlich genutzten Halle im Gewann Ziegeläcker soll fortan ein Unterstand für die Forstwirtschafts-Nutzung werden.

Keine Zersiedlung

Dem Antrag gingen Gesuche ans Landratsamt voraus, außerdem absolvierte der Bauherr eine Landwirtschafts-Ausbildung. Bauamts-Mitarbeiterin Beate Kreis plädierte für Zustimmung, war allerdings skeptisch, was ein Brennholzlager auf demselben Gelände betraf. Ihm solle die Genehmigung verwehrt werden, allerdings könne man es dulden – ein Vorgehen, dem sich das Gremium anschloss, zumal Höfer den Konflikt auf den Punkt brachte: Auf der einen Seite wolle man keine Zersiedelung der Landschaft. Auf der anderen Seite brauche der Antragsteller Rechtssicherheit, und gegen sein Vorhaben spreche nichts: „Der junge Mann will hier einen Betrieb aufbauen und erfüllt alle Voraussetzungen.“ Grundsätzlich legte Kreis den Räten ans Herz, dem Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet vorzuschlagen.

Unüberhörbare Skepsis rief dagegen ein Vorhaben auf dem Branich hervor. Ein Bewohner will zwei Garagen mit Nebengebäude bauen, das laut Bebauungsplan nicht höher als zwei Meter werden darf. Das sei eine lichte Höhe von nur 1,7 Metern, bemerkte Georg Grüber stirnrunzelnd: „Klar, ich könnte da rein, ohne mich zu bücken…“ Allerdings befürchtete der Grünen-Stadtrat, „dass das Ganze beim Bau dann noch wächst.“ Außerdem sei die Rückwand etwa sechs Meter hoch: „Und mit so einer Klagemauer habe ich ein Problem.“ Hohe Mauern seien auf dem Berg unumgänglich, hielt Becker dagegen, während Frank Spingel (CDU) versöhnliche Töne anschlug: „Gehen wir mal davon aus, dass der Bauherr seine Pläne auch einhält.“ Auch Cuny wollte an die Rechtschaffenheit glauben: „Es ist ein Projekt, das im Dialog mit der Verwaltung entstanden ist.“ Mit Ausnahme von Grüber, der sich enthielt, sagte der ATU auch hier Ja.

„Völlig am Ziel vorbei“

Dafür schüttelten Spingel und seine Fraktionskollegin Andrea Diehl beim nächsten Vorhaben den Kopf: Zu massiv, „völlig am Ziel vorbei, auch im Hinblick auf die Altstadtsatzung“ sei das Zweifamilienhaus, das zwischen Burgweg und Schmaler Seite entstehen soll. Im Rahmen einer formlosen Bauvoranfrage wollte der Eigentümer wissen, ob er das bisherige Gebäude abreißen und durch einen größeren Nachfolger mit Tiefgarage ersetzen könne. Rechtlich sei die Lage nicht ganz einfach, wie Kreis betonte, liege das Vorhaben doch im Bereich der Altstadtsatzung, im Plangebiet „Huberweg“ und im neuen Sanierungsgebiet „Talstraße“. Eine 3D-Aufnahme zeigte in der Vogelperspektive den künftigen Bau; Tuncer und Bernd Hegmann (FW) fanden, dass er sich gut in die Umgebung einfüge, Reidinger mochte die aufgelockerte Bauweise. Doch die zwei CDU-Räte stimmten mit Nein, während der Rest des Gremiums dafür war. stk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018