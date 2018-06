Mit Lügen krampfhaft versucht, der Realität zu entfliehen

Anzeige

Besondere Akzente setzte das Sinfonieorchester des KGS unter der Leitung von Janette Schmid mit Teilen aus Edvard Grieg „Peer Gynt Suite Nr. 1“ und dem bekannten „Solveigs Lied“, das von Darlene Pachur gesungen wurde. Aber auch durch eine Auswahl moderner Stücke, die dem Geschehen auf der Bühne etwas Aufrüttelndes gaben.

Das Stück beginnt mit dem Bankrott des Vaters von Peer und seiner verbitternden Mutter Aase, gespielt von Julia Stammler. Peer lebt in dem Wahn, Kaiser zu werden. Sein sein Weg führt ihn zum Trollkönig und seiner Tochter die „Grüne“ (Keona Buvari), die er heiraten soll. Doch er flieht, seine schwangere Braut zurücklassend, als die Trolle ihm ein Auge ausstechen wollen. Doch sie verfolgt ihn und präsentiert ihm seinen gezeugten „Balg“.

Seine anschließende Reise über den Ozean wird durch das Schwenken einer Plastikfolie angezeigt. Das Schiff kentert, aber er überlebt, indem er einen anderen Menschen aus dem Rettungsboot stößt. Schließlich endet seine Reise am Bett seiner sterbenden Mutter. Frieden findet er dann in den Armen Solveigs, die all die Jahre auf ihn gewartet hatte.

Den beiden Regisseurinnen Nisani Bührlein und Janette Schmid ist es gelungen, Ibsens Drama um die ganz großen Themen nach der Identitätssuche, Hoffnung Tod und vor allem um die Liebe auf die Bühne zu bringen. greg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018