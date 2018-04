Mit Pfeil und Bogen ins Schwarze

Anzeige

Die recht angenehmen Temperaturen lockten die Altenbacher nach dem Kirchgang auf die Kipp, um gemeinsam mit Freunden bei einem gemütlichen Zusammensein und der Gelegenheit, sich noch einige bunte Ostereier per Luftgewehr zu besorgen und um den Ausklang des Feiertages zu genießen. Um vor den Schießständen das lange Anstehen zu vermeiden, warteten die Hobby- und Sonntagschützen nach dem Erwerb der Schießkarten im Vereinsraum und verkürzten sich die Wartezeiten bei Kaffee, Kuchen oder bei herzhaften Speisen.

1200 Eier, ebenso viele wie in den Jahren zuvor, warteten auf ihre Gewinner und nach mehr als einer Stunde war die Zahl der Eier auf die Hälfte geschmolzen. Die Hobbyschützen hatten die Wahl zwischen den üblichen Scheiben, den Glücksscheiben, den Schuss auf elektronische Scheiben abzugeben, oder man wählte im Freien Pfeil und Bogen. Jeder Schuss ins Schwarze brachte ein Ei und dafür brauchte man ein ruhiges Händchen – und das hatte nicht jeder.

Fachleute stehen zur Seite

Die geübten Schützen wählten den Stand, wo sie ohne Hilfsmittel ihre Waffe anlegen, zielen und feuern konnten; die weniger geübten schätzen das Auflegen des Gewehrs auf eine Vorrichtung, wo man dann genügend Zeit damit verbrachte, das Ziel anzuvisieren, um nach einer längeren Bedenkzeit den Abzug zu drücken. Wem der Umgang mit dem Luftgewehr nicht so vertraut war, der wurde in einem Schnellkurs in die Technik des Luftgewehrschießens eingeführt. Jedem Schützen standen Fachleute zur Seite.