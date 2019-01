Mit zwei Promille unterwegs

Am Samstag, gegen 18.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin, die auf der L 536 von Schriesheim in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs war. Sie geriet mit ihrem silbernen 1-er BMW mehrmals auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten. In Wilhelmsfeld endete die Fahrt in einer Sackgasse, wo die Frau kontrolliert wurde.

Bei der 56-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Nach einer Blutprobe musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Die Polizei bittet Autofahrer, die durch die Fahrweise der BMW-Fahrerin gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 06223 / 9254-0 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.01.2019