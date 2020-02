Motivwagen mit Botschaften

Traditionell bildet der Festzug der Vereine und Schulen am ersten Festsonntag den Höhepunkt des Mathaisemarktes. In diesem Jahr zählt er am 8. März, 14 Uhr, 51 Fußgruppen und Motivwagen unter dem Motto „Blick in die Zukunft – Schriesheim im 1300. Jubiläumsjahr 2064“.

Erneut gelang es den Machern, den beteiligten Vereinen und Institutionen ein speziell zu ihnen passendes Thema zuzuweisen. Der Kindergarten Wolkenschloss will 2064 seine „erste Außengruppe über den Wolken“ eröffnen, die Musikschule den European Song Contest gewinnen. Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein geht davon aus, dass angesichts des Klimawandels auch Ananas an der Bergstraße wachsen.

Manches ist sogar, ähnlich wie bei den Motivwagen der rheinischen Karnevalsumzüge, hintergründig politisch. Laut der Jagdhornbläser wird keine Weinkönigin gesucht, sondern eine „Weinhoheit m/w/d“. Und auch die WG heißt im Jahr 2064 „Winzer*innengenossen*schaft“.

Ein Statement: das Motto der katholischen Pfarrei, die 2064 „25 Jahre katholische Pfarrerin in Schriesheim“ feiern will: „In den 2030er Jahren hat der Heilige Geist gewirkt und der Papst feierlich verfügt, dass den Frauen in der katholischen Kirche alle Ämter offen stehen.“ -tin

