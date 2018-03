Motorengeratter und Fanfaren begeistern die Besucher

Anzeige

Zweiter und letzter Fest-Sonntag – das bedeutet auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt keineswegs müder Kehraus, sondern im Gegenteil zweiter Höhepunkt. Für den sorgen gestern mehrere hundert bunt drapierte Musiker im Rahmen des Südwestdeutschen Fanfarenzugtreffens – am Nachmittag ziehen sie, begleitet von historischen Traktoren, durch die Schriesheimer Altstadt.

Denn am zweiten Sonntag treffen sich in Schriesheim traditionell Fanfarenzüge aus ganz Südwestdeutschland. Bis aus dem Sauerland und von der Saar reisen sie an – in großen Bussen, die an der Talstraße wie an einer Perlenschnur aufgereiht stehen. Im Festzelt spielen sie zum Frühschoppen auf, kenntnisreich vorgestellt von Ex-Verkehrsvereins-Chef Karl-Heinz Schulz.

Am Mittag bilden die mehrere hundert Musiker einen phonstarken und bunten Lindwurm durch die Innenstadt. Ein schönes Erlebnis für jene, die beim großen Historischen Festzug der Vereine am Sonntag zuvor nicht dabei sein konnten oder dort auf den Geschmack gekommen sind. Die Straßen jedenfalls sind voll, begehrt natürlich die Sitzplätze des Kaffeehauses am Historischen Rathaus; hier kann man mit Cappuccino oder Weizenbier die Parade bei strahlendem Sonnenschein verfolgen. „Überall regnet es gerade, nur in Schriesheim nicht“, freut sich Bürgermeister Hansjörg Höfer, der samt Weinhoheiten voraus marschiert.