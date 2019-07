Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist am bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Theodor-Körner-Straße/Bismarckstraße in Schriesheim verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Motorradfahrer Montag gegen 20.30 Uhr die Bismarckstraße und nahm an der Kreuzung einer von rechts kommenden 24-jährigen Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt. Mitten im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden, wobei der 69-jährige zu Boden stürzte und sich einen Armbruch sowie mehrere Prellungen zuzog.

Er wurde von Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend in eine nah gelegene Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. red/pol

