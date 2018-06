Motorradfahrer schwer gestürzt

Anzeige

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 596 in Schriesheim ist ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, war der junge Mann gegen 19.50 Uhr zwischen Altenbach und Wilhelmsfeld mit seiner Honda CBR im Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern geraten und gestürzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit mit inneren Verletzungen per Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 3000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. red/agö