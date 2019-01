Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Sportplatz“ in Schriesheim zugezogen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat ein unter Alkoholeinwirkung stehender 34-jähriger Fiat-Fahrer den Unfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr verursacht. Bei der Unfallaufnahme äußerte er, den Motorradfahrer übersehen zu haben.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige, musste an der Unfallstelle erstversorgt und danach in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest und ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Ergebnis von über einem Promille wurde dem Autofahrer auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Beamten beziffern den Unfallschaden auf fast 4000 Euro. pol/red

