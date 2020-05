„Müssen Gürtel enger schnallen“

Vor sieben Wochen wurde der Haushalt im Schriesheimer Gemeinderat eingebracht, nun wurden die Haushaltsreden gehalten und Anträge gestellt – alles vor dem Hintergrund von Einsparungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Größter Brocken bei den Ausgaben ist die 7,5 Millionen Euro schwere Rate für die Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums (KGS); mit einer knappen Million schlagen die Arbeiten in der Talstraße zu Buche, außerdem wird für die Sanierungsgebiete mit Kosten von 1,2 Millionen Euro gerechnet. 900 000 Euro stehen noch für den Kindergarten Kurpfalzstraße an, 680 000 für das Rückhaltebecken. Hier die Haushaltsreden im Einzelnen:

Robert Hasenkopf, Grüne: Niemand wisse, wie lange die aktuellen Zahlen Bestand hätten, weshalb die Stadt nun „auf Sicht fahren“ und Investitionen verschieben müsse, die nicht unbedingt nötig oder noch nicht begonnen seien. Die KGS-Sanierung müsse „durchgezogen werden“. Er hoffe, dass sich die Ausgaben im Kostenrahmen halten würden und mahnte an, dass sich die Stadt Steigerungen wie beim Kindergarten von vier auf fünf Millionen Euro nicht mehr leisten könne. Bei der Bauausführung müsse der Gemeinderat mehr mitbestimmen: „Es reicht nicht, nur noch die Vergabe zu beschließen.“

Andrea Diehl, CDU: Investitionen müssten auf ihre „absolute Notwendigkeit“ kritisch geprüft werden: „Es geht darum, mittel- und langfristig handlungsfähig zu bleiben.“ Besonders im Hinblick auf die KGS-Sanierung, wo die CDU auf Fördermittel setzt, sowohl bei der Gesamtmaßnahme, als auch bei Teilen wie der Heizung. Diehl geht noch einmal auf das Bekenntnis zum Blockheizkraftwerk ein: „Es ist nicht erwiesen, dass eine Pelletsheizung auf Dauer wirklich günstiger ist.“ Was den kommunalen Schuldenstand angeht, ist sie optimistisch: er sei zwar mit 9,7 Millionen Euro bei rund 15 000 Euro beträchtlich, gleichwohl aber niedriger als 2018.

Matthias Meffert, Freie Wähler: Die Krise bringe Aufwendungen aus Finanzhilfen und Rückgang der Gewerbesteuer mit sich, auf der anderen Seite blieben hohe Personal- und Unterhaltungskosten. 70 Prozent der städtischen Einnahmen kämen aus Steuergeldern, finanziert werde ein „ambitioniertes“ Investitionsprogramm von ursprünglich 15,1 und nun noch 13,6 Millionen Euro. Die FW plädieren für den Ausbau der Flüchtlingsunterbringung, für die Sicherung von Einzelhandel und Gastronomie sowie die Entwicklung des Gewerbegebiets.

Sebastian Cuny, SPD: Mindereinnahmen von drei Millionen Euro im „Corona-Haushalt“ erfordern aus Sicht der Genossen eine Abwägung zwischen dem, was notwendig und dem, was „schiebbar“ sei. Sparen könne man bei der Schul-Instandhaltung, bei Reparaturen an der Altenbacher Friedhofskapelle und bei Arbeiten an der Mehrzweckhalle; als Ziele formuliert er bezahlbaren Wohnraum, schnelles Internet für die Ortsteile und das „Jahrhundertprojekt“ Schulsanierung. Wie auch die übrigen Räte und Fraktionen billigt er den Etat der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser.

Wolfgang Renkenberger, FDP: Als einziger spricht der Liberale die Pläne für ein weiteres Neubaugebiet an, erklärt aber auch, dass „die Debatte noch ganz am Anfang“ stehe. Im Hinblick auf die Ausgaben stellt er fest: „Die Stadt leistet sich keinen Luxus; wir sehen keine wesentlichen Einsparmöglichkeiten.“ Gleichwohl würden auch in diesen schweren Zeiten die kommunalen Aufgaben erfüllt. Positiv vermerkt er, dass bei den Eigenbetrieben keine Gebührenerhöhungen bevorstehen.

Lissy Breitenreicher, BgS: Die Einzelstadträtin sieht in den Mehrkosten beim Bauen eine „Wunde, die immer mehr eitert“ und nennt Zehntkeller, Kindergarten oder Volkshochschule; das sei den Bürgern nicht länger zu vermitteln. Was die Corona-Krise angehe, so sei klar: „Der Gürtel muss enger geschnallt werden.“ Immerhin, der Schuldenstand habe sich relativ stabilisiert, trotzdem müsse bei Planungen auf die Finanzen und den Zeitrahmen geachtet werden. Die Kostensteigerungen bei den Löhnen sehe sie nicht negativ, bemerkt Breitenreicher noch.

Thomas Kröber, AfD: Im Gegensatz zu den übrigen Räten verzichtet er auf eine explizite Haushaltsrede, sieht dagegen die Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise als verantwortlich für die schwierige Lage und kündigt an, dem Haushalt seine Zustimmung zu versagen. Im Detail geht er auf seinen Haushaltsantrag ein, der vorsieht, Ausgaben für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen drastisch zu kürzen. Er wundere sich, dass es vonseiten des Gremiums in dieser Hinsicht keine Kritik gebe, es sei „völlig unverständlich“, sich dem „einfach zu fügen.“

